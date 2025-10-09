Acosan al hijo y al nieto de Ábalos a las puertas de su domicilio
"No les ha importado afectar a sus vidas, a su bienestar y a la seguridad familiar", ha señalado el exministro en sus redes sociales tras la emisión de 'Va de bo', el magazín vespertino de À Punt
Redacción Levante-EMV
El exministro José Luis Ábalos ha denunciado a través de sus redes sociales "el acoso impune de las cámaras de la televisión de Mazón" en el momento que volvía de recoger a su nieto del colegio. "No les ha importado afectar a sus vidas, a su bienestar y a la seguridad familiar. Hago responsable a la dirección de A Punt Mèdia de cualquier incidente que a partir de ahora ocasione este señalamiento de la vivienda de mi hijo y de su familia".
"Tengo la vida destrozada, ¿qué queréis? ¿Destrozarmela más?", declaraba el hijo de José Luis Ábalos a la periodista que acudía a preguntarle en la calle, a las puertas de su domicilio. "Estoy sin trabajo, estoy jodido, no tengo millones. ¿Queréis entrar a ver si los tenemos? ¿En mi casa? Id a casa de mi padre, que es el político, yo no. Qué vergüenza", ha finalizado en una escena emitida dentro de 'Va de bo', el magazín vespertino de À Punt.
"Exijo a Carlos Mazon que cese este hostigamiento que vienen perpetrando las cámaras de la televisión pública valenciana igualmente a las puertas de mi propio domicilio desde hace meses", ha dicho el exministro José Luis Ábalos. "Si tanto les gusta el matonismo y amedrentar física y psíquicamente a cualquier ciudadano o ciudadana en su vivienda particular, pueden probar a mandar unas cámaras a la casa de la consellera Salomé Pradas de la que ayer supimos que por la mañana ya era consciente del riesgo de desbordamiento del Barranco del Poyo o a las puertas de la casa del propio Sr. Mazón. Yo no tengo muertos a mis espaldas", ha concluido.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent