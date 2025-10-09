Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Acosan al hijo y al nieto de Ábalos a las puertas de su domicilio

"No les ha importado afectar a sus vidas, a su bienestar y a la seguridad familiar", ha señalado el exministro en sus redes sociales tras la emisión de 'Va de bo', el magazín vespertino de À Punt

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados

El diputado José Luis Ábalos durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados / Ricardo Rubio/Europa Press

Redacción Levante-EMV

València

El exministro José Luis Ábalos ha denunciado a través de sus redes sociales "el acoso impune de las cámaras de la televisión de Mazón" en el momento que volvía de recoger a su nieto del colegio. "No les ha importado afectar a sus vidas, a su bienestar y a la seguridad familiar. Hago responsable a la dirección de A Punt Mèdia de cualquier incidente que a partir de ahora ocasione este señalamiento de la vivienda de mi hijo y de su familia".

"Tengo la vida destrozada, ¿qué queréis? ¿Destrozarmela más?", declaraba el hijo de José Luis Ábalos a la periodista que acudía a preguntarle en la calle, a las puertas de su domicilio. "Estoy sin trabajo, estoy jodido, no tengo millones. ¿Queréis entrar a ver si los tenemos? ¿En mi casa? Id a casa de mi padre, que es el político, yo no. Qué vergüenza", ha finalizado en una escena emitida dentro de 'Va de bo', el magazín vespertino de À Punt.

"Exijo a Carlos Mazon que cese este hostigamiento que vienen perpetrando las cámaras de la televisión pública valenciana igualmente a las puertas de mi propio domicilio desde hace meses", ha dicho el exministro José Luis Ábalos. "Si tanto les gusta el matonismo y amedrentar física y psíquicamente a cualquier ciudadano o ciudadana en su vivienda particular, pueden probar a mandar unas cámaras a la casa de la consellera Salomé Pradas de la que ayer supimos que por la mañana ya era consciente del riesgo de desbordamiento del Barranco del Poyo o a las puertas de la casa del propio Sr. Mazón. Yo no tengo muertos a mis espaldas", ha concluido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents