ENCUESTA ELECTORAL PRENSA IBÉRICA
Las reacciones a la encuesta: El PP muestra "satisfacción" y la izquierda observa "un cambio de ciclo"
La publicación esta mañana de la última entrega del sondeo electoral elaborado por Lápiz Estratégico Consulting para los diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información de Alicante y Mediterráneo de Castellón) con motivo del Nou d’Octubre ha provocado reacciones dispares entre los principales partidos políticos de la Comunitat Valenciana.
La proyección de escaños y la configuración de las Corts ante una hipotética cita electoral, sumada a la valoración de líderes (con un Carlos Mazón en último puesto), y a cómo reaccionaria el electorado ante un cambio de candidato por parte del PP para presidir la Presidencia de la Generalitat, ha despertado comentarios y reacciones muy diferentes entre los partidos de la oposición y también en el seno del propio Partido Popular. Lo últimos muestran "satisfacción" por los resultados del sondeo mientras que la izquierda percibe un "cambio de ciclo"
El PSPV habla de "cambio de ciclo"
Compromís: "Mazón debe dimitir"
PP: "La ciudadanía quiere que siga gobernando el cambio"
