Consulte todos los datos internos de la encuesta electoral de Prensa Ibérica con motivo del Nou d'Octubre
Los tres diarios de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana vuelven a ofrecer la base de datos con la que se ha confeccionado la encuesta electoral
Redacción Levante-EMV
En una demostración de transparencia, los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana ( Levante-EMV, Información y Mediterráneo) publican de nuevo en sus versiones digitales la base de datos sobre las que se ha fundamentado el último sondeo electoral publicado por las cabeceras con motivo del Nou d'Octubre, marcada de nuevo por la dana tras casi un año de las granes inundaciones y por la gestión de la reconstrucción tanto por parte del Consell, de los partidos de la oposición, como también del Gobierno central. Información, Mediterráneo y Levante-EMV abren de nuevo las puertas a los microdatos del sondeo para que analicen las métricas recabadas por los sociólogos que han elaborado la encuesta en la que, tal como sucedió en la encuesta de ecuador de la legistaltura, ocho de cada diez encuestados creen que Mazón debe dimitir.
En total se ha encuestado a 750 personas de las tres provincias para recopilar toda una serie de datos al alcance ahora en exclusiva de los suscriptores de Prensa Ibérica.
Ficha técnica
- Empresa responsable: Lápiz estratégico Consulting.
- Técnica de investigación: Entrevista telefónica.
- Ámbito de estudio: Comunitat Valenciana
- Población: Mayores de 18 años.
- Muestra: 750 entrevistas.
- Tipo de muestreo: Estratificado por provincias y población por hábitats municipales en cada provincia.
- Margen de error por provincias: +/- 5,73 % en Valencia, +/- 6,14 % en Alicante y +/- 7,43 % en Castellón.
- Trabajo de campo: Entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025.
En primer lugar, éste es el cuestionario con el que se ha muestreado la opinión de 750 valencianos.
Además, los tres periódicos de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana (Levante-EMV, Información y Mediterráneo) ponen a disposición de sus suscriptores la descarga de todos los datos con los que se ha elaborado la encuesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- La cadena catalana Fragadis y Consum compran la mayoría de las tiendas de Economy Cash y Vidal Tiendas
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent