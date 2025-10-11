Castelló acoge el 15 de octubre el Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Castelló se prepara para acoger, este próximo miércoles, 15 de octubre, la VII edición del Ecoforum de la Comunitat Valenciana, un evento divulgativo organizado por las cabeceras Mediterráneo, Levante e Información (pertenecientes al grupo Presa Ibérica).

Bajo el título Empresas e instituciones, a la vanguardia contra el cambio climático y sus efectos, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, que este año se celebrará en Moll de Costa Eventos (Grau de Castelló), debatirá las estrategias público-privadas impulsadas para la preservación del medio ambiente con el objetivo de lograr una sociedad más sostenible, justa y respetuosa con el entorno.

La cita, que cuenta con el impulso la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Castelló, Reciplasa, Statkraft, Facsa (Nealis), Tetma (Simetría Grupo), Paprec, Urbaser y el Aeropuerto de Castelló, y la colaboración de PreZero y PortCastelló, se convierte, cada año, en un punto de encuentro estratégico ideado para lograr la implicación de las instituciones públicas, empresas, universidad, agentes sociales y ciudadanía, en las políticas activas que se desarrollan para hacer frente a las estrategias globales dirigidas a la conservación del planeta, el impulso de líneas de ejecución e inversiones en materia de sostenibilidad. Además, en esta edición se hará un balance de las acciones realizadas por empresas e instituciones en los últimos años.

La jornada, que arrancará a las 9.00 h, contará con dos de las mujeres más influyentes en este ámbito: Theresa Zabell e Isabel Moreno. La inauguración correrá a cargo del director de Mediterráneo, Ángel Báez, e intervendrán la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, y el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, entre otras autoridades.

El foro contará con la presencia de representantes institucionales y de empresas de la provincia. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Expertas

Theresa Zabell (Reino Unido, 1965) es la única mujer española con dos medallas de oro olímpicas y fue elegida mejor regatista del mundo por la Federación Internacional de Vela, en 1994. Tras retirarse de la competición, Zabell decidió comprometerse con el mar y, en 1999, fundó Ecomar con el objetivo del cuidado del planeta a través del deporte. Todas sus acciones van dirigidas, especialmente, a los jóvenes y, en sus conferencias, traslada todo su bagaje y valores como la resiliencia, la adaptación y el compromiso, así como el equilibrio entre los mares, los océanos y la importancia de las acciones del ser humano como fundamentos para salvar el planeta.

Por su parte, Isabel Moreno (Madrid, 1992) es física, meteoróloga y divulgadora científica especializada en el cambio climático, graduada en Física y máster en Meteorología y Geofísica. Además, se ha formado en educación ambiental, biodiversidad y comunicación. Desde sus inicios ejerce como meteoróloga y presentadora del tiempo de diferentes medios, como eltiempo.es y, actualmente, en el programa Aquí la tierra, de RTVE.

Programa

09:00 h. Apertura de puertas y recepción de autoridades. 09:10 h. Saludo inicial a cargo del director del diario Mediterráneo, Ángel Báez. 09:15 h. Saludo institucional por parte de la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco. 09:25 h. Intervención del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus. 09:35 h. Conferencia:'Sin mar no hay vida. Sostenibilidad como estrategia empresarial' , a cargo de: Theresa Zabell. Presidenta Ejecutiva de la Fundación ECOMAR. Única mujer española doble campeona olímpica además de 5 veces Campeona del Mundo. 10.05 h. Ponencia: 'Impacto de los extremos climáticos en los recursos hídricos. Desafíos y estrategias de mitigación', a cargo del director general de Facsa, José Claramonte. 10:25 h. Emisión del vídeo'El mayor operativo de limpieza de la historia'. 10:45 h. Mesa redonda. 'Colaboración público-privada en una emergencia'. Modera e introduce: Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Intervienen: Ana Montes , directora general de Tetma (Simetría Grupo)

, directora general de Tetma (Simetría Grupo) Juan Pablo Mateo , director general de Fobesa (Nealis)

, director general de Fobesa (Nealis) Jorge Tejedo , director Zona Este del grupo Paprec

, director Zona Este del grupo Paprec Ignacio Gómez , director territorial de Tratamiento de la empresa de Urbaser.

, director territorial de Tratamiento de la empresa de Urbaser. Francisco Moro , director de Negocio en la Comunitat Valenciana y Baleares de Prezero.

, director de Negocio en la Comunitat Valenciana y Baleares de Prezero. Belén Vázquez de Quevedo, secretaria general de la Asociación de Empresas y Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu). 11:40 Pausa-café. 12:05 Coloquio con el director general de Energía, Manuel Argüelles. 'Industria y descarbonización'. 12:25 Mesa redonda. 'Nuevos modelos sostenibles en la Logística y el Transporte' Modera: Vicente Ordaz, presidente de la Corporación Audiovisual de la Comunidad Valenciana Intervienen: Rubén Ibáñez , presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón.

, presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón. Justo Vellón , director del Aeropuerto de Castellón.

, director del Aeropuerto de Castellón. David Berbel, CEO y co-fundador de Momoven. 12:55 Coloquio con… Sergio Toledo, presidente de Reciplasa. 13:10 Conferencia: 'Viaje a una nueva era'. A cargo de: Isabel Moreno, Física, meteoróloga y comunicadora especialista en cambio climático. European climate pact ambassador. 13:45 Intervención del vicepresidente de la Diputación de Castellón, Héctor Folgado. 14:00 Cierre y ágape.

Inscripción