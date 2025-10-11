La nota de Castellano en las PAU fue más baja que la de Valenciano en 4 de los últimos 7 años

La nota de Castellano de las PAU fue más baja que la de Valenciano en cuatro de los últimos siete años. La diferencia entre ambas asignaturas suele ser de a penas unas décimas, pese a que el conseller José Antonio Rovira tratara de ligar la lengua cooficial con una menor nota en las PAU.

Así se desprende de las estadísticas de las Pruebas de Acceso a la Universidad de los últimos años publicadas por el Ministerio de Universidades. El cambio en el modelo de examen de este año provocó una debacle de más de un punto en la mayoría de asignaturas, y valenciano tuvo la peor calificación con un 5,6 de media, frente al 5,9 de Castellano.

Así se desprende de las estadísticas de la PAU de 2025. La nota media de valenciano ha sido este año la más baja de los exámenes obligatorios. El resto de las materias de la fase general obtuvieron las medias siguientes: Historia de España 5,883; Historia de la Filosofía 7,104; Lengua extranjera II (Inglés) 7,614; Matemáticas II 5,995; Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II 6,152; Dibujo Artístico II 7,722; Análisis Musical II 7,317; Artes Escénicas II 7,071y Latín II 6,226.

El valenciano en la selectividad

El president Carlos Mazón anunció hace unas semanas en el debate de política general que pediría al Gobierno que los estudiantes valencianos puedan examinarse de Castellano o Valenciano en la PAU o, en todo caso, elegir cuál de las dos notas computa para la media final.

La medida fue rechazada en varias ocasiones por el Gobierno, mientras el conseller de Educación José Antonio Rovira pasó semanas deslizando la idea de que la asignatura de Valenciano lastra las notas de la selectividad del alumnado de la C.Valenciana.

Mazón habló, de hecho, de "acabar con la discriminación que tienen muchos o la totalidad de los estudiantes valencianos en las Pruebas de Acceso a la Universidad" al tener una segunda lengua cooficial. Lo cierto es que el alumnado valenciano es el segundo que peor nota de selectividad ha sacado este año, solo por detrás de Baleares, pero otras comunidades como País Vasco, que también tienen una lengua cooficial, y por tanto un examen más, suelen sacar muchas mejores notas en la selectividad.

Comunicado al Ministerio

El conseller Rovira mandó recientemente sendos comunicados al Ministerio de Educación y al de Universidades en los que criticaba que "la prueba de Valenciano, además de ser un examen más para el estudiantado de la Comunitat, supone una bajada en la nota media de la fase genral de la PAU y por consiguiente de la nota de acceso a la universidad".

En este sentido, señaló que el valenciano "es riqueza y hay que fomentarlo e impulsarlo, y para ello hay mecanismos que están funcionando, como las certificaciones automáticas de los títulos que también han propiciado que bajen las solicitudes de exención en zonas castellanohablantes". Sin embargo, aseguró que la PAU "deja a los estudiantes de la Comunitat en inferioridad de condiciones, y lo que queremos es que se presenten a la prueba en completa igualdad respecto a las comunidades autónomas en las que se realiza un examen menos en la fase general".

Bajón en la selectividad

La nota media de la selectividad sufrió una fuerte caída de casi medio punto este año tras cambiar el formato del examen. Esta nueva prueba tenía casi el doble de temario por estudiar, más penalización por ortografía y mucha menos flexibilidad. Así lo aseguran los datos hechos públicos por Conselleria de Educación correspondientes a la convocatoria ordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad de 2025.

La nota media de la fase ordinaria el año pasado fue de un 6,74, y en 2025 ha bajado a un 6,39. La calificación fue similar en mujeres y hombres. El número de aprobados también pasó de un 98,3 % a un 96,63 % debido a que esta era la primera convocatoria en la que no se aplicaron las facilidades implantadas desde el modelo covid.

La bajada de notas es algo que ya barajaban docentes y responsables de las pruebas. El coordinador de las PAU, Toni Gil, aseguró el primer día de la selectividad que no se esperaba un repunte de los suspensos pero sí una bajada de nota ya que el estudiantado se enfrentaba a un examen nuevo y sin facilidades.