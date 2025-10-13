Decenas de viajeros intentan escapar de la cancelación de trenes a Barcelona vía Madrid: "No sabemos cuándo vamos a llegar"

El Globe and Mail sí, y el Seattle Times también, pero ni Jeremy, ni Orlando, ni Amy suelen leer prensa española, ni mucho menos valenciana, y por eso han llegado esta mañana, a la hora que marcaba su billete, a la estación del Norte, donde iban a coger un tren con destino Barcelona. Ahora hacen cola en la estación Joaquín Sorolla, “la otra estación”, que no sabían siquiera que existía. “No sabemos cuándo llegaremos”, afirman.

Estos dos canadienses son algunos de los miles de viajeros afectados no solo por la suspensión ayer de la circulación de 17 trenes por las lluvias, sino también por la continuidad del corte de vías entre Ulldecona y L'Aldea esta mañana, que sigue el resto de la jornada. Han venido en un tour, pero llevaban unos días haciendo su propio recorrido, desgajados del grupo grande. Ahora, el grupo está en Barcelona y ellos en Valencia, aunque han encontrado en tan solo media hora la forma de llegar a encontrarse con sus compañeros: viajar vía Madrid. Mientras los dos hombres hablan con este diario, otros amigos y familiares hacen una cola para la ventanilla de venta de billetes de Renfe en la estación del AVE. Comprarán billetes para Madrid y de ahí irán a Barcelona. “Siempre hay cosas”, reconoce Orlando, que ya ha estado en València dos veces. A pesar de eso, el viaje les ha merecido la pena, aunque a Jeremy, que dice que la ciudad le ha encantado, le cuesta identificar los lugares que visitaron ayer. Al final, recuerda el centro y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Disfrutaron, dice, a pesar de la lluvia. “¿A quién le importa cuando se está de vacaciones?”, zanja Jeremy.

Jeremy y Orlando esperan frente a la ventanilla en la estación de Joaquín Sorolla / Francisco Calabuig

Amy podría haberse enfadado al llegar a la estación del Norte y enterarse de que su tren destino Barcelona no iba a salir por la dana Alice. “Nos han dicho que por agua en las vías y que el autobús tampoco era una opción porque las carreteras también están cortadas por la lluvia”, explica. Pero ha decidido tomárselo como si fuera uno de los habituales días de lluvia en su Seattle natal. “Esto pasa a veces”, concede. Le ha dicho a su marido que, quizá, incluso haya sido una suerte. “A lo mejor es la forma que tiene Dios de evitarnos un accidente o algo así”, afirma.

Una hora de cola "para hablar con alguien"

Amy y su marido decidieron visitar España por su cuenta y volaron hasta València, desde donde pensaban ir tres días a Barcelona y tres a Madrid. Ahora piensan llegar a la capital catalana pasando por Atocha. “Las excursiones que he cogido en Barcelona son mañana, así que no hay problema”, explica. De València le ha gustado sobre todo San Nicolás, “la capilla Sixtina valenciana” y la playa, aunque “hacía mucho viento”. Reconoce que a su Seattle natal, acostumbrado también a la lluvia frecuente, no había llegado la noticia de la dana del pasado 29 de octubre.

Desde la soleada Santa Barbara, en California, Mary Jean no se esperaba lluvias en España y mucho menos precipitaciones tan fuertes que anegaran las vías. Han llegado a la estación del Norte esta mañana y les han dicho que la opción más sensata sería ir a Barcelona vía Madrid. “Mi hermana y mi cuñado llevan una hora esperando en la cola solo para hablar con alguien”

Colas en la ventanilla de atención al cliente en la estación del Norte / Francisco Calabuig

María, madre coraje

A María le saltaron todas las alarmas cuando su hija Candela le llamó desde el tren en el que iba a Barcelona para decirle que estaban parados a la altura de Tarragona. Las lluvias impedían que el tren avanzara hacia la capital catalana, donde Candela, de 20 años, tenía que volver al hospital en el que está ingresada después de su permiso de fin de semana. Su madre pasó horas al teléfono con Renfe y Adif. “Después de horas conseguí que me dijeran que su plan era poner un autobús, que lo estaban contratando, para acabar el trayecto”, explica. Pero la solución no se volvió a materializar porque el agua anegó las carreteras, de modo que Renfe trajo el tren de Candela de vuelta a València. “Ella quería esperarse a un tren vía Madrid pero era tarde y ella es joven, así que me la llevé a casa”, relata su madre que, desde casi primera hora, hace cola en la ventanilla de venta de billetes para comprar alguno que salga mañana martes directo a Barcelona. “Hoy nos han dicho que no va a haber servicio”, dice.