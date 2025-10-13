Una veintena de municipios y 115.181 alumnos afectados por la suspensión de clases en la Comunitat
Orpesa y Vila-real han decretado el cierre de centros escolares este lunes en la provincia de Castellón
Una veintena de municipios de las provincias de Valencia y Castellón han suspendido la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, afectando a 115.181 alumnos.
En la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Orpesa y Vila-real.
Asimismo, en la provincia de Valencia 24 municipios han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad Valencia y otras zonas inundables del término municipal. Se trata de Albal, Albalat, Alcàsser, Alfafar, Aldaia, Alginet, Alaquás, Alzira, Benestússer, Beniparrell, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Godella, Massanassa, Paiporta, Picassent, Riola, Sedaví, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent y Xirivella, así como zonas inundables de Valencia. En total, se han visto afectados 106.046 alumnos.
Advertencia de Bombers: fuertes lluvias y granizo
El Consorcio Provincial de Bomberos insiste en la necesidad de ser precavidos durante la jornada de hoy, por lluvias que pueden superar los 80 litros por metro cuadrado en solo una hora e incluso por la aparición de granizo.
Comunicado del Ayuntamiento de Castelló
Tras la reunión del Centro de Coordinación Operativo Municipal (Cecopal) y "a la vista de los pronósticos de evolución que prevén para la ciudad", el Ayuntamiento de Castelló ha anunciado la adopción de las siguientes medidas para hoy:
- Prolongación del cierre del Pinar en el Grao hasta nuevo aviso, para evitar el riesgo de caída de árboles
- Sigue activado el protocolo con las medidas de protección en acequias y cauces de la Marjalería, lo que incluye la activación de los motores y tornillos para la evacuación de agua en caso de que fuera necesario
- En el día de hoy seguimos en alerta naranja en la ciudad sin incidencias destacables por parte de Bomberos Municipales y Policía Local
- Se mantienen caminos cortados por prevención: - Venta Nova/Cova Colom, accesos a Riu Sec
