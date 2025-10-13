Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Una veintena de municipios y 115.181 alumnos afectados por la suspensión de clases en la Comunitat

Orpesa y Vila-real han decretado el cierre de centros escolares este lunes en la provincia de Castellón

Carteles de cerrado en un colegio de la Comunitat Valenciana.

Miguel Ángel Montesinos

Francis Aznar

Una veintena de municipios de las provincias de Valencia y Castellón han suspendido la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, afectando a 115.181 alumnos.

En la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Orpesa y Vila-real.

Asimismo, en la provincia de Valencia 24 municipios han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad Valencia y otras zonas inundables del término municipal. Se trata de Albal, Albalat, Alcàsser, Alfafar, Aldaia, Alginet, Alaquás, Alzira, Benestússer, Beniparrell, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Godella, Massanassa, Paiporta, Picassent, Riola, Sedaví, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent y Xirivella, así como zonas inundables de Valencia. En total, se han visto afectados 106.046 alumnos.

Decenas de viajeros intentan escapar de la cancelación de trenes a Barcelona vía Madrid: "No sabemos cuándo vamos a llegar"

Una veintena de municipios y 115.181 alumnos afectados por la suspensión de clases en la Comunitat

Dana en Tarragona: "Hay muchísimos valencianos atrapados en la carretera"

El Ecoforum de la Comunitat Valenciana analiza el cambio climático y sus efectos

Castelló acoge el 15 de octubre el Ecoforum de la Comunitat Valenciana

Mazón señala que lo peor de la dana en Pilar de la Horadada sucedió "cuando la Aemet había quitado la alerta roja"

La nota de Castellano en las PAU fue más baja que la de Valenciano en 4 de los últimos 7 años

Consulte todos los datos internos de la encuesta electoral de Prensa Ibérica con motivo del Nou d'Octubre

