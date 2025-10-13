Una veintena de municipios de las provincias de Valencia y Castellón han suspendido la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, afectando a 115.181 alumnos.

En la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Orpesa y Vila-real.

Asimismo, en la provincia de Valencia 24 municipios han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad Valencia y otras zonas inundables del término municipal. Se trata de Albal, Albalat, Alcàsser, Alfafar, Aldaia, Alginet, Alaquás, Alzira, Benestússer, Beniparrell, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Godella, Massanassa, Paiporta, Picassent, Riola, Sedaví, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent y Xirivella, así como zonas inundables de Valencia. En total, se han visto afectados 106.046 alumnos.

En Directo

"No sabemos cuándo vamos a llegar" Decenas de viajeros intentan escapar de la cancelación de trenes a Barcelona vía Madrid. Renfe preveía reanudar la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea, en Tarragona hoy a las 11.00 horas pero finalmente el servicio continuará suprimido todo el día. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Inma, de Vinaròs, atrapada por la dana 'Alice': "Circular por la AP7 en Tarragona es un infierno" Una mujer y su pareja, que venían de viaje desde Barcelona a Vinaròs, quedaron atrapados en la estación de servicio de la Rápita. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

Una veintena de municipios y 115.181 alumnos afectados por la suspensión de clases en la Comunitat Orpesa y Vila-real han decretado el cierre de centros escolares este lunes en la provincia de Castellón. Pincha aquí para conocer todos los detalles.

Advertencia de Bombers: fuertes lluvias y granizo El Consorcio Provincial de Bomberos insiste en la necesidad de ser precavidos durante la jornada de hoy, por lluvias que pueden superar los 80 litros por metro cuadrado en solo una hora e incluso por la aparición de granizo.