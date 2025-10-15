La exconsellera Pradas alega que "no tuvo ni oportunidad de ser negligente" y carga las tintas en los técnicos Basset y Suárez

La consellera de Justicia e Interior del 12 de julio al 22 de noviembre de 2024, Salomé Pradas, alega que "no tuvo ni oportunidad de ser negligente" ni "tuvo la ocasión de ser imprudente" durante la jornada del fatídico 29 de octubre. Pradas ha vuelto a pedir por segunda vez a la sección segunda de la Audiencia de València que archive la causa, al menos respecto a ella. Y para descargar su responsabilidad sobre el catastrófico desenlace de los 229 fallecidos el 29-O vuelve a cargar las tintas sobre los altos funcionarios que también gestionaron la emergencia de la dana del 29 de octubre de 2024.

Retraso del Es Alert

De hecho, la defensa de Pradas que ejerce el abogado y exmagistrado Eduardo de Urbano, carga las tintas sobre el papel que protagonizaron José Miguel Basset, inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos ya jubilado, y Jorge Suárez, subdirector general de Emergencias, en el Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia. A ambos responsabiliza Pradas directamente del retraso en el envío del Es Alert.

Debate sobre el envío

"A las 19 horas, tal como consta en las declaraciones y en los vídeos aportados a la causa, se reanuda la conexión del Cecopi y comienza el debate sobre su envío. En ese momento se inicia un debate entre el subdirector de Emergencias y funcionario de mayor rango de la Generalitat, Jorge Suárez, y Basset, jefe operativo de la Emergencia, quien en la comisión de investigación de la Diputación [de València] llegó a admitir que puso objeciones al envío por el posible efecto estampida", refleja la defensa de Pradas en su escrito.

"Opiniones contradictorias de los técnicos mayores expertos"

Incluso introduce en su recurso de 48 páginas una discusión entre ambos como causa directa del envío del Es Alert, que la jueza de la dana considera "tardío y erróneo". "En ese contexto -a las 19 horas del 29-O- ambos [Basset y Suárez] se enzarzan en un debate del que participan todos: tanto Miguel Polo (CHJ), como José Ángel Núñez (Aemet), Pilar Bernabé preguntando por el procedimiento -audio de la [Cadena] Ser-, como la consellera atendiendo a toda la información y proponiendo evacuaciones". Un debate en el que "finalmente, y con todos los datos, en media hora se decide el contenido, la zona geográfica de envío y se debaten otra serie de medidas que finalmente se descartan por motivos técnicos, tales como la evacuación o el confinamiento. En ese momento se procede al proceso técnico de envío [del Es Alert] (primera vez que se lanza oficialmente en la Comunitat Valenciana) y en media hora está en los móviles de los valencianos. ¿Dónde está el supuesto retraso? ¿En atender a las opiniones radicalmente contradictorias de los dos técnicos mayores expertos en la materia?", se pregunta retóricamente el letrado en su recurso.

Críticas a los bomberos

Como novedad, frente a argumentos anteriores, la exconsellera responsable de las emergencias valencianas también carga las tintas contra los bomberos que intervinieron en la vigilancia de barrancos. "A pesar de haberse desplegado en un primer momento, los efectivos de Bomberos Forestales que operativamente despendían del Consorcio Provincial de Bomberos se retiraron del barranco del Poyo a una hora determinada, sin comunicar dicha retirada al CCE (Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana) ni informar sobre las posibles mediciones u observaciones realizadas en el lugar". Según el abogado de Pradas, "a efectos de la consellera, al comienzo del Cecopi los bomberos estaban desplegados y el barranco del Poyo estaba seco según los datos de la CHJ y los propios de la Generalitat Valenciana. No podía saber que se habían retirado porque el jefe operativo [en referencia al inspector jefe de bomberos Basset,] jamás lo comunicó expresamente, como ya consta en autos"

El papel de los organismos estatales

La exconsellera también insiste en criticar el papel de los organismos del Gobierno central de Pedro Sánchez durante la jornada del 29-O. "Los órganos del Estado central, señaladamente la Delegación del Gobierno, la Aemet, la CHJ y la UME no eran convidados de piedra en el Cecopi, ni elementos pasivos, con un papel meramente formal o accesorio en la gestión de la emergencia". E insiste en el presunto apagón informativo que, según defiende la Generalitat y los dos investigados por la dana, dejaron a ciegas a los gestores de la emergencia durante el 29 de octubre. Argumentos descartados por la jueza de la dana en varios autos, ratificados por la sección segunda de la Audiencia de València.

"Explosión meteorológica"

Por último, Pradas vuelve a refugiarse en la excepcionalidad del episodio de lluvias del 29 de octubre para defender su inocencia. De hecho, compara el caso con la decisión del Supremo de archivar la investigación con las muertes de la Covid 19 en 2020. "Fue un fenómeno absolutamente extraordinario de precipitaciones —una auténtica «explosión meteorológica»— que alcanzó su punto máximo en el término municipal de Turís, donde se registraron 771 litros por metro cuadrado en 24 horas, acumulándose 185 litros en tan solo una hora, lo que supuso un récord histórico en España para ese intervalo de tiempo".

Papel "institucional" de Pradas

Y también en su papel "institucional" en la gestión de la emergencia del 29 de octubre. "Nuestra representada no era la «garante» de la evitación de esa situación de peligro, luego traducida en un resultado catastrófico por el mero hecho de ocupar una posición institucional de mando, pues existía una dirección dual dialógica y con participación de diversos órganos de apoyo e información que, desgraciadamente no pudieron gestionar mejor la emergencia".