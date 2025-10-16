Bernabé acusa a Feijóo de "mantener" a Mazón por ser "cómplice de su mentira"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé, ha asegurado este jueves "entender" los motivos que tiene el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para "mantener" al president de la Generalitat, Carlos Mazón, pese a sus múltiples cuestionamientos públicos por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre: "Es cómplice de su mentira".

Así lo ha señalado en una entrevista en TVE, en la que incide que "ahora todos los valencianos ya entendemos por qué estos 11 meses el señor Feijóo ha estado manteniendo al señor Mazón", tras conocerse que según el listado de llamadas del president del 29-O entregado por la propia Generalitat a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas, Mazón no habló con Feijóo hasta las 21.27 horas del día de la dana.

Para la delegada, esto demuestra que Feijóo lleva meses desoyendo las peticiones de cesar a Mazón, "porque es claramente el cómplice de su mentira". "Yo lo único que sé es que el día 31 de octubre el señor Feijóo vino a la Comunitat Valenciana a hacerse una foto y a decir que desde el lunes, es decir, el día anterior a la dana, estaba informado 'en tiempo real' de todo lo que estaba pasando", recordó Bernabé, quien aseveró que Feijóo "ha estado manteniendo al señor Mazón" porque "es un cómplice más de las mentiras del PP, que es el denominador común en toda esta catástrofe".

Feijóo, también "despreocupado"

"Llevamos aquí mucho tiempo exigiendo que el señor Mazón deje de ser el presidente de la Generalitat Valenciana por una cuestión de dignidad democrática y, sobre todo, de dignidad de la Generalitat Valenciana como institución, y el máximo responsable del PP, que es Alberto Núñez Feijóo, que podía hacerlo, no lo hace porque es claramente el cómplice de su mentira", señaló.

A su juicio, "aquí hay dos cosas claras": o bien Mazón "quiere dejar al señor Feijóo a los pies de los caballos o es que simplemente era una mentira más". Además, recalcó que "el señor Feijóo fue uno más de los 'todos despreocupados' que estaban en el PP el día 29 de octubre durante la terrible tragedia de todos los valencianos".

"Llevamos 11 meses pidiéndole a Feijóo que nos haga un favor a todos los valencianos y que saque a Mazón de la Generalitat. Ahora entendemos por qué todo esto no estaba pasando", reiteró Bernabé, que además criticó que ese listado de llamadas que el gobierno valenciano entregó a las Corts es incompleto y no el oficial de la compañía telefónica, sino una lista elaborada por el propio equipo de Mazón: "Es el manual que está aplicando el PP en todo: cocinar, manipular y entregar cosas manipuladas", subrayó.

Las incógnitas aún abiertas

Así, recordó que Mazón tampoco ha entregado su localización ni desplazamientos del día de la dana, con lo que, al margen de la veracidad de esa lista de llamadas, que cuestiona, los valencianos siguen sin "saber qué estaba haciendo el president de la Generalitat en el momento más catastrófico". "Vamos a hacer un año (de la dana) y todavía no tenemos esa información", reprochó.

En su opinión, esa lista de "llamadas que ha considerado decir que hizo", en cualquier caso "pone en evidencia una mentira repetida y sostenida a lo largo del tiempo" por Feijóo, "que tenía que haber sacado de la Generalitat a Carlos Mazón y no lo ha hecho simplemente porque es un cómplice más de las mentiras del PP". "El único que podía solucionar este problema y liberarnos a los valencianos, que es Alberto Núñez Feijóo, resulta que a todos los españoles el día 31 nos mintió a la cara", zanjó.