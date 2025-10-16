Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Congestión en la A-7 y A-3 con más de cinco kilómetros de retención en varios puntos de Valencia

El tramo más afacetado es uno de los ejes principales de la red de carreteras: el acceso a la autovía A-7 desde la Canyada produce congestión por circulación lenta en el tráfico en Valencia que proviene desde la CV-35, en sentido Valencia

Tráfico denso en la V-30 en Valencia en sentido A-7 /

Tráfico denso en la V-30 en Valencia en sentido A-7 / / DGT

J.Roch

València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia según han informado las competentes de regulación de tráfico, Dirección General de Tráfico y Guardia Civil de Tráfico. El tramo más afacetado es uno de los ejes principales de la red de carreteras de la Comunitat Valenciana: el acceso a la autovía A-7 desde la Canyada produce congestión por circulación lenta en el tráfico en Valencia que proviene desde la CV-35, en sentido Valencia. En esta misma vía hay un accidente en el kilómetro 331 en Manises que ha cerrado al tráfico el carril izquierdo y provoca más de cinco kilómetros de retenciones. En Mislata, en el acceso a esta vía, también hay cuatro kilómetros de atasco.

En dirección Puerto de Valencia

Otro punto afectado en el tráfico en Valencia es la V-30 en dirección Puerto de Valencia con tres kilómetros de congestión y dos kilómetros a la altura de Xirivella.

En la V-21 también hay dos kilómetros de retención de entrada a València; en la Pista de Silla hay cuatro kilómetros de retención en sentido Alicante. En esta misma vía, en sentido València, hay dos, según la Dirección General de Tráfico.

Posteriormente, ha habido otro accidente en la A-3, en el punto kilométrico 326 en el término de Chiva en sentido València, que ha generado otros dos kilómetros de retenciones en el tráfico en Valencia.

