Una acusación pide nuevos vídeos del Cecopi que grabó un asesor de la consellera Salomé Pradas

Existen más vídeos de la jornada clave del 29 de octubre y del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, que no se han incorporado hasta ahora a la causa de la dana. Uno de ellos lo publicó Salomé Pradas, la consellera de Justicia e Interior hace un año, y mando único de la emergencia del día de la dana desde que se decretó el nivel 2 de Emergencia para la Plana de Requena-Utiel a las 15 horas. Pradas está investigada en la causa que investiga las 229 muertes del 29 de octubre, de las que ahora va a cumplirse un año.

La exconsellera aportó al juzgado la única imagen que se tiene de las primeras horas del Cecopi, ya que el departamento que dirigía no publicó ninguna imagen, ni video en la página web oficial de la Generalitat Valenciana. Aunque en su perfil de Instagram sí publicó un video editado con imágenes captadas durante la jornada del 29 de octubre, incluido el Cecopi y otros momentos inéditos, que no se han aportado a la causa. Las imágenes las grabó el asesor de Pradas para asuntos parlamentarios, Marco Presa Pasquinucci, a quien se observa en los vídeos del Cecopi que la Conselleria de Emergencias no envió hasta el pasado mes de septiembre, once meses después de la dana.

Por eso ahora el abogado de Acció Cultural del País Valencià (ACPV) Manolo Mata pide a la magistrada de la dana que reclame el bruto de las imágenes del 29-O, publicadas por la responsable de la emergencia e investigada ahora en la causa, tanto a la productora contratada por la Conselleria de Emergencias como al asesor de Pradas, según el escrito de petición de diligencias al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Acció Cultural del País Valencià solicita que "se amplíe el requerimiento a la mercantil Envidea Multimedia, a la Sgise y la Consellería de Emergencias del bruto, sin ningún tipo de edición de la grabación y sonido, que corresponda al vídeo que hemos adjuntado". Y también que requiera "a la Consellería de Emergencias, con carácter urgente, a fin de que informen al Juzgado de los datos de localización de quien fue asesor de la consellera Pradas, Marco Presa Pasquinucci para que el Juzgado contacte inmediatamente con él requiriéndole la entrega urgente de los vídeos que grabó el 29 de octubre de 2024 conservados bien en su teléfono o en cualquier otro dispositivo de su propiedad o de la consellería".