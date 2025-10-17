El IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial sitúa a Alicante en el mapa mundial de la innovación

Los días 5 y 6 de noviembre, Alicante volverá a situarse en el mapa internacional de la innovación, la tecnología y el pensamiento científico con la celebración del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, bajo el lema «Del potencial al impacto: el poder transformador de la IA». La cita, organizada en dos sedes de referencia —la EUIPO y el ADDA—, reunirá a algunas de las figuras más destacadas del panorama mundial en materia de inteligencia artificial, regulación tecnológica, ética digital, ciencia, salud, creatividad y emprendimiento.

Alicante cuenta con dos espacios únicos que refuerzan su papel como anfitriona de este congreso. Por un lado, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), símbolo institucional de alcance europeo y escaparate para el talento y la innovación. Por otro, el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), un espacio cultural de primer nivel que se convertirá en el escenario de ponencias, mesas redondas y encuentros que pondrán el foco en la IA como herramienta transformadora.

El Fórum pondrá el acento en una idea clave: la inteligencia artificial es una herramienta, no un fin en sí misma, y su verdadero valor radica en su capacidad para generar un impacto positivo en la sociedad. De ahí que el congreso se estructure en dos grandes bloques temáticos. El primero abordará el impacto de la IA desde el punto de vista regulatorio y de gobernanza, con especial atención al nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial (AI Act), que comienza a aplicarse este año y afectará progresivamente a todas las empresas y organizaciones que utilicen esta tecnología en Europa. El segundo bloque explorará cómo optimizar ese potencial e impacto positivo desde distintas áreas de aplicación: salud, industria, creatividad, justicia, defensa, ciencia o investigación.

Día 1: Apertura en la EUIPO

La primera jornada, el 5 de noviembre, se celebrará en la EUIPO y comenzará con la apertura institucional, seguida de una conferencia inaugural a cargo de Yoshua Bengio, considerado uno de los líderes mundiales en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Profundo, y la participación de Nuria Oliver. Tras su intervención tendrá lugar la Sesión I, titulada «IA, Propiedad Intelectual y el valor de los intangibles», moderada por Manuel Desantes, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UA, con la participación de María Garaña, CEO de Clarke Modet. Rahul Bhartiya, AI Coordinator, Acting Head of Development and Maintenance Service, Digital Innovation Department, EUIPO, intervendrá con la ponencia «Uso responsable de IA@EUIPO».

Por su parte, la Sesión II se centrará en la gobernanza y el marco regulatorio de la IA, con Eloise Hamilton, especialista en Tecnología en la Oficina de IA; Ignasi Belda (AESIA) y Aurelio López Tarruela, director de la Cátedra Metaverse UA.

La Sesión III, titulada «Alicante Capital de Innovación y Despachos Inteligentes», pondrá en valor el papel de la ciudad como referente en el desarrollo tecnológico y en la aplicación práctica de la inteligencia artificial al ámbito empresarial y jurídico. Intervendrá Vicente Seguí, director general de Empleo, Fomento Empresarial y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante; Jesús Ruiz, director general de Mindden; y Luis de Torres, fundador y CEO de Third Wish Group.

El cierre de la jornada llegará con un homenaje a Michael I. Jordan, pionero en el desarrollo de los métodos de inferencia variacional, esenciales para las aplicaciones de aprendizaje profundo y los modelos generativos como ChatGPT. Así como la interacción con Nuria Oliver, directora científica y co‑fundadora de la Fundación ELLIS Alicante.

La tarde culminará con una sorpresa y un cóctel networking bajo el lema «Compartiendo ideas y generando sinergias», pensado para fomentar la colaboración entre empresas, instituciones y profesionales del sector.

Día 2: Innovación aplicada en el ADDA

El 6 de noviembre, el congreso se trasladará al ADDA y cuya jornada se abrirá a las 9.00 horas con un acto institucional, seguido de la keynote y entrega de galardón a Lourdes de Agapito Vicente, cofundadora de Synthesia, una de las empresas más influyentes en el campo de la generación audiovisual mediante IA.

A las 9:45 horas, comenzará la Sesión I, «¿Cómo aporta valor la IA al sector de la salud y del bienestar?», en la que participarán Jesús García‑Foncillas, director del Departamento de Oncología, Hospital Jiménez Díaz; Julia Guiomar Niso, científica y directora del Grupo de Neuroimagen, Instituto Cajal del CSIC; Ángela Llaneza, doctora ginecóloga especialista en fertilidad de Grupo Tambre; y Manuel Bonilla, presidente de Encuentros NOW y director Corporativo de Innovación SHA & AB Living Group.

Tras una pausa para el coffee break y networking, la actividad se reanudará a las 11.20 horas con la keynote de Cristian Cantón, director asociado del Barcelona Supercomputing Center (BSC).

En la Sesión II, titulada «Academia Joven de la ciencia: La IA para el avance científico» y moderada por Óscar Lucía, presidente de la Academia Joven de España, intervendrán Verónica Bolón, profesora C&T de la UDC e investigadora del CITIC; y Emma Torró, investigadora del Instituto de Física Corpuscular (IFIC, CSIC‑UV). Posteriormente, el presidente de la IUPAC, Javier García, director de Nanotechnology Lab UA, ofrecerá una conferencia titulada «Tips desde la IUPAC y el Foro Económico Mundial».

A las 12.20 horas, la Sesión III abordará «La IA en sectores empresariales estratégicos», moderada por Eva Toledo, presidenta de El Círculo‑Directivos de Alicante, y con la participación de José Luis Sánchez, fundador y CTO de Aleex AII; y Rubén Marzal, IA & Data Specialist en MasOrange; y Luis Hidalgo Pérez, director de ciencia de datos de ReR y de Prensa Ibérica.

Los desafíos de la inteligencia artificial en la geoestrategia centrarán la sesión IV, prevista para las 13.00 horas, moderada por Javier Pérez de Vargas, director general de la Real Academia de Ingeniería de España, y con ponencias del magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, así como Ángeles Santamaría, consejera Independiente de MAPFRE y FFCC; y Enrique Ávila, director del Centro de Referencia de Inteligencia Artificial del Estado Mayor de la Defensa. En este bloque se entregará el Premio Scale‑Up Europea 2025 a la Skylab Quibim, cuyo CEO es Ángel Alberich.

Por último, tendrá lugar la sesión V, « IA en creatividad», moderada por Olga Blanco, vicepresidenta IBM Consulting; y con las intervenciones de Montse Guardia, chief People & Culture Officer IDEADED; y Javier Ideami, cofundador de The Geniverse, quienes compartirán su visión sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la creación artística y el diseño contemporáneo.

Con este programa de primer nivel, el IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial refuerza el papel de Alicante como escenario de conocimiento e innovación en Europa, y se consolida como un punto de encuentro imprescindible para comprender el poder transformador de la IA y su impacto real en la sociedad.

*Congreso organizado por Prensa Ibérica, Fundación Ellis Alicante, Encuentros NOW y la Real Academia de Ingeniería de España.