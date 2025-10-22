El bypass de Valencia, colapsado con 20 kilómetros de retención

El tráfico en Valencia se encuentra colapsado, sobre todo, la salida de València, en el área metropolitana en sentido Alicante. El movito de es las obras de restitución de las estructuras colapsadas sobre el barranco del Gallego, a la altura del kilómetro 336,850 de la A-7, a la altura de Quart de Poblet, a causa de la dana del 29 de octubre de 2024 que empezaron en la noche de este martes y han retrasado la apartura al tráfico en Valencia a partir de las 7.30 horas. Los cortes nocturnos totales de las calzadas de la A-7 estaban previstos entre las 22 horas de la noche y las 6 horas de la mañana y se había mantenido los desvíos.

20 kilómetros

Según apunta la Dirección General de Tráfico (DGT) en València, a causa de estas obras de restitución, hay más de 20 kilómetros de retenciones en sentido Alicante. Concretamente, desde el kilómetro 314 hasta el 335, es decir, desde Museros hasta el término municipal de Riba-Roja, cerca del Polígono de Loriguilla.

Esta congestión de tráfico en Valencia afecta a otras vía como la V-30, desde la pedanía de Forn d'Alcedo hasta la incorporación a la carretera de Alicante por la V-31 con hasta 9 kilómetros de atascos.

Igualmente ocurre en la CV-35, a la altura de la Canyada, donde el tráfico en Valencia se ve afectado en su incorporación a la A-7.

Todos los cortes