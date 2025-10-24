Sanidad ve "conveniente reducir" el envío de 18.893 resonancias por cáncer y otras patologías a la privada

Un documento interno de la propia Conselleria de Sanidad considera “conveniente reducir la externalización de 18.893 resonancias magnéticas” de los hospitales del Clínico y la Fe de València tras valorar los datos del año 2024. El informe también decreta que el freno a la privada debe hacerse para “mantener la calidad y mejorar la accesibilidad” de las pruebas y asistencia para los pacientes de estos dos departamentos de referencia. El informe preliminar considera "excesiva" esta derivación al sector privado de estas pruebas que, entre otras cuestiones, se realizan tras una mamografía con resultado "sospechoso"; las cifras incluyen pruebas relacionadas con todas las tipologías de tumores, así como para otro tipo de patologías.

El dato lo ha dado a conocer esta mañana Compromís en una comparecencia pública de su Síndic, Joan Baldoví, y el diputado Carles Esteve, en la que han anunciado también la petición a la Mesa de las Corts Valencianes de la creación de una comisión de investigación en el parlamento sobre el Programa de Prevención de Cáncer de Mama y las derivaciones del diagnóstico por imagen a centros privados. En este espacio, quieren resolver tres cuestiones: conocer las cifras "reales" del programa de prevención del cáncer de mama, saber la cantidad de pruebas derivadas a la sanidad privada y su coste, especialmente en el caso de las resonancias magnéticas; y concretar la calidad y fiabilidad de los servicios externalizados de Radiología y Radiodiagnóstico. La creación o no de esta comisión dependerá del voto favorable de Vox: "Queremos saber si la ultraderecha va a ser también 'mazonista' en este asunto", ha incidido Baldoví.

Qué dice Sanidad

Fuentes oficiales de la Conselleria de Sanidad explican que el informe se ha elaborado a petición de la propia Generalitat para hacer "una auditoría" después de "detectar que esto se estaba haciendo ya en la legislatura anterior", bajo la gestión del Botànic del PSPV-PSOE y Compromís. "Queríamos conocer qué está pasando y extraer los puntos susceptibles de mejora", explican, aunque no especifican si reducirá esta derivación. La auditoría ha comenzado por estos dos departamentos de salud, con unidades de referencia oncológicas, pero se extenderá al resto de hospitales. Según explican, la mayoría son resonancias músculoesqueléticas.

Ante las críticas por enviar a la privada, el departamento de Marciano Gómez señala que, en la época del Botànic, las cantidades destinadas al Plan de Choque se "triplicaron" al pasar de 12,7 a 38,4 millones de euros con un aumento también de los pacientes derivados que pasó de 13.062 a 33.718. Sin embargo, no esclarecen si el envío de pacientes y financiación al sector privado ha aumentado bajo su gestión.

La "punta del iceberg"

Esteve ha insistido en criticar la falta de transparencia del actual conseller. "No me fío de Marciano Gómez -, ha expresado-. Quiero saber exactamente los datos sin cocinar sobre a cuántas mujeres se ha llamado y a cuántas no. Queremos saber exactamente si son realmente 90.000, son más o son menos". Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) obliga a Sanidad a entregar a Compromís la relación de facturas, con su coste concreto, y la empresa adjudicataria de las derivaciones a la privada del cribado del cáncer de mama, una información solicitada al abrigo del artículo 12 del reglamento del parlamento valenciano.

El dato del informe solo se refiere a estos dos departamentos, pero la cifra total de este "exceso" podría ser mucho mayor. "Esto es solo la punta del iceberg -, ha reconocido Esteve-. En Xàtiva y Ontinyent, se están derivando prácticamente la totalidad de las pruebas a una clínica privada en Alcoi cuando tenemos la tecnología y el personal para poder hacerlo en la pública". El informe detalla, además, que el 80 % de la tecnología de las Unidades de Prevención de Cáncer de Mama (UPCM) se renovó en 2023.

"Es inexplicable que tengamos los recursos y profesionales y que la lectura de una mamografía, una ecografía o una resonancia acabe en Venezuela o en Colombia -, ha denunciado Esteve- porque no sabemos en qué condiciones se están haciendo y saber la trazabilidad de estos contratos". El diputado ya denunció la semana pasada esta circunstancia: el envío de pruebas a "granjas de lectura" de la que le ha informado el personal de las UPCM de la sanidad pública.

Plante de Gómez y los consejeros del PP a García

El asunto de las mamografías está teniendo relevancia en la política nacional. El asunto de Andalucía se ha extrapolado a la Comunitat Valenciana y la ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido conocer los datos del programa de cribado a las comunidades autónomas. Las autonomías, entre ellas la valenciana, se han negado a ello. En un primer momento, Gómez fue bastante contundente y envió una carta al ministerio informando sobre su negativa el pasado miércoles; un día después rebajó el tono y dijo que no lo enviaría hasta que el Ejecutivo habilitara los cauces informáticos necesarios.

Esta confrontación ha estallado hoy en el pleno ordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que se celebraba este viernes en Zaragoza, donde los consejeros populares han abandonado el encuentro para evidenciar su rechazo a la solicitud de García de los datos de los programas de cribado, una petición que consideran "partidista y sectaria".