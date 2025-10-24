Mazón: “Soy un provincialista convencido”

En defensa del turismo y de su repercusión económica y laboral. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha abierto este viernes el evento de Foro Alicante protagonizado por el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, que ha conversado con el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, en un acto titulado “La Diputación, al lado de nuestros municipios”.

Durante su intervención, el jefe del Consell ha hecho un repaso de la agenda política de la máxima institución autonómica en relación con la provincia de Alicante. El turismo y el trasvase Tajo-Segura han sido los principales ejes. En el primer caso, la recurrencia era previsible en tanto que introducía la intervención de Toni Pérez, que también es alcalde de Benidorm, la capital turística por excelencia y de quien, según él mismo, ha “aprendido” sobre este sector para defenderlo y promocionarlo.

“Una buena temporada turística nos genera beneficios para hospitales, colegios y carreteras”, en referencia a la reconstrucción acometida en los municipios afectados por la dana de Valencia del año pasado. En materia turística, Mazón ha valorado la figura de Toni Pérez. “Con él aprendí de turismo, a ir a una feria de turismo y saber lo que hay que hacer y lo que no”, ha afirmado.

El presidente de la Diputación, a quien conoció cuando se afilió a Nuevas Generaciones, le transmitió a Mazón “que el turista de calidad no es el que más dinero se puede gastar, sino el que lo cuenta y, sobre todo, el que repite”. En este punto, ha lamentado la “estigmatización” de este motor económico. “Hoy sigo aprendiendo que la turismofobia no funciona”, ha afirmado el jefe del Consell, que también ha señalado que “el debate parecía superado hace algunos años” y “hoy hay que seguir defendiendo” el sector.

Mazón, además, ha diferenciado dos temporadas turísticas en la Costa Blanca: “La alta y la maja”. Una distinción que también aprendió, según ha dicho, de Toni Pérez, que es alcalde de Benidorm desde 2015.

El discurso introductorio del presidente de la Generalitat ha sido, por encima de todo, una recopilación de elogios dedicados al presidente de la Diputación, a quien ha definido como su “amigo” y de quien dice tener “admiración, respeto y reconocimiento a una capacidad de trabajo y visión extraordinaria”.

Otro de los calificativos que Mazón ha dedicado a Pérez es el de “municipalista convencido”, una etiqueta que ha comparado con la que el jefe del Consell se ha definido a sí mismo, la de “provincialista”. Según el presidente autonómico, Pérez y él conciben y trabajan “la defensa de nuestros territorios de abajo arriba, no como un concepto abstracto”.

Así, ha asegurado que “algo extraordinariamente positivo para Pilar de la Horadada es bueno también para Benidorm”. “No se trata de cuánto me toca a mí frente al vecino”, sino de “cuánto sumamos entre todos”, ha argumentado. “Por eso me siento muy cómodo, siendo provincialista, como presidente de la Generalitat”.

En cuanto al trasvase, y también con la voluntad de transmitir que los beneficios de un territorio repercuten en el conjunto de la Comunidad, Mazón ha afirmado que “el trasvase Tajo-Segura es extraordinariamente positivo para la provincia de Valencia”.

“No está sola”

En este aspecto, el jefe del Consell ha defendido que, con él como dirigente autonómico, “por primera vez la Diputación de Alicante no está sola en la Comunidad luchando por el trasvase en los términos que corresponden”. Mazón ha señalado al Consell del Botànic, presente durante las dos anteriores legislaturas autonómicas, por haber “dejado solos” tanto a César Sánchez, presidente de la Diputación entre 2015 y 2019; y al propio Mazón, que ejerció este cargo los siguientes cuatro años.

Según su relato, desde la Generalitat presidida por Ximo Puig la dinámica era diferente. “Ya no es la Generalitat, vía decreto, la que dice que se va a hacer esto, que la Diputación tiene que hacer esto otro y que los recursos los tiene que poner” otra administración. “Qué diferencia, a la hora de luchar por algo que es fundamental para nosotros”, ha dicho asegurando que “ahora, la Diputación ejecuta obras con recursos de la Generalitat, y antes era al revés”.

Por último, Mazón también se ha mostrado “a disposición de Toni” Pérez, “como afiliado de base” de su partido que, según ha asegurado, siempre será. Además, ha destacado que ambos han llegado a formar parte de candidaturas opuestas dentro del PP, concretamente las que compitieron en el congreso provincial celebrado en Orihuela en 2008 y que enfrentó a José Joaquín Ripoll, entonces presidente de la Diputación y cercano al expresidente Eduardo Zaplana; y Manuel Pérez Fenoll, entonces alcalde de Benidorm y próximo a quien era el presidente autonómico, Francisco Camps. La primera candidatura, en la que Mazón estaba integrado, ganó por un escaso margen de votos.

“Eran candidaturas absolutamente opuestas, y aquí estamos”, ha valorado el actual presidente de la Generalitat para concluir que “eso de que no se hacen amigos en política es falso”.

Recuerdo a José Luis Gisbert

Al inicio de su intervención, Mazón ha tenido un recuerdo para José Luis Gisbert, referente del sector heladero en la provincia de Alicante y quien presidió la Institución Ferial Alicantina, fallecido esta semana. “Era un luchador y siempre, con su presencia en la Cámara de Comercio, demostró su sensibilidad social y lucha por la tierra que comparto con Toni Pérez”, ha afirmado el presidente de la Generalitat.