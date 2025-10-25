Una multitudinaria manifestación en València vuelve a pedir la dimisión de Mazón por el primer año de la dana

Una multitudinaria manifestación ha recorrido este sábado por la tarde el centro de la ciudad de València para reclamar, en el primer aniversario de las inundaciones por la dana en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, asuma responsabilidades y dimita.

A tan solo unos días de que se cumpla un año de la tragedia, miles de personas —más de 50.000 según la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana— han salido a la calle por duodécima vez para protestar contra la gestión de la riada que arrasó con la provincia de Valencia, pedir la dimisión del líder del Consell, Carlos Mazón, y exigir que se asuman responsabilidades y se haga justicia.

Germán Caballero

La manifestación, que se preveía multitudinaria al coincidir casi con el primer aniversario de la dana, ha cumplido con las expectativas. Bajo el lema “Mazón, dimisión”, miles de valencianos y valencianas han apoyado la protesta convocada por más de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales. Desde la plaza de San Agustín de València, ha recorrido las calles Xàtiva, Colón, Palau de la Justícia, Alfons el Magnànim, la Paz, la plaza de la Reina, Brodadors y Miguelete. "Esta mañana hemos tenido un acto de recuerdo a todas las víctimas mortales, con todo el sentimiento y con toda la emoción que necesitaban las familias. Ahora es el momento de la reivindicación. La memoria también es reivindicación y la reivindicación también es memoria. Por eso estamos aquí, para seguir reclamando la verdad, la justicia y la reparación que merecemos toda la sociedad valenciana a la invitamos a que nos acompañe en el grito 'Mazón, dimisión'", ha exclamado Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d'Octubre de 2024, una de las entidades convocantes de la manifestación.

La concentración ha finalizado en la plaza de la Virgen, donde se ha procedido a la lectura del manifiesto. En el parlamento, los representantes de las entidades convocantes han exigido “la dimisión de Carlos Mazón y todo su Consell” y una mayor transparencia de las instituciones para saber “cómo se emplea el dinero destinado a la reconstrucción”. “Pronto se cumplirá un año desde que la negligencia de Mazón y su Consell convirtieron una de las mayores catástrofes naturales del País Valencià, en una catástrofe humana. 231 víctimas mortales que hoy seguirían vivas si no fuera por el desistimiento de las funciones del gobierno valenciana, en general, y de su presidente en particular”. En este punto, se ha recordado a las dos personas que todavía siguen desaparecidas, después de que esta misma semana se localizara el cuerpo de Javier. "Quedan dos, Elisabet y Paco. No olvidamos. No son muertes, son asesinatos”, han compartido.

Duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana /

'Mazón dimisión'

El lema de la manifestación, 'Mazón dimisión', se ha coreado durante el recorrido que la cabecera ha tardado dos horas en recorrer entre la plaza de San Agustín y la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, además de consignas como 'Mazón a prisión', 'El president a Picassent' o 'No lo queremos en el funeral de Estado'.

Familiares de las víctimas han encabezado la protesta, acompañadas esta vez de un bombero de València y una trabajadora del teléfono de emergencias 112, que han querido así mostrar el apoyo de estos colectivos a quienes han sufrido esta tragedia y han asegurado que estarán con ellas "todas las veces que haga falta".

Las víctimas han mostrado fotografías de sus seres queridos y carteles que reclamaban justicia, ataviadas con camisetas con frases como "20:11 Ni oblit ni perdó", en alusión a la hora en que se envió el mensaje de alerta el día de la dana a los móviles de la provincia de Valencia, cuando ya habían fallecido personas ahogadas.

A su paso, han sido aplaudidas constantemente por la gente que estaba en los laterales de las calles del centro de la ciudad, que les han dedicado frases de apoyo, como "estamos con vosotros, no nos vamos a rendir".