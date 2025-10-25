Última hora: Sigue en directo la duodécima manifestación contra Mazón por la gestión de la dana

La ciudad de València será el escenario este sábado por la tarde de la duodécima manifestación contra el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 24 de octubre de 2024, centrada esta vez que denunciar que, un año después de la tragedia, no se han asumido responsabilidades políticas.

Como cada mes desde las inundaciones en las que murieron 229 personas en la provincia de Valencia, más de doscientas entidades cívicas, sociales y sindicales, junto a las asociaciones de víctimas y los comités locales de emergencia y reconstrucción, han convocado una nueva manifestación bajo el lema 'Mazón dimisión'.