La IA en sectores empresariales estratégicos
José Luis Sánchez, Rubén Marzal, Eva Toledo y Luís Hidalgo son los protagonistas de la tercera sesión
Mar Vives
El encuentro dedicará su tercera sesión a analizar «La IA en sectores empresariales estratégicos», una mesa en la que cuatro profesionales de referencia debatirán sobre cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la competitividad, la innovación y la toma de decisiones en el tejido empresarial.
La sesión III contará con la participación de José Luis Sánchez-Ocaña, fundador y CTO de Aleex AI, una joven compañía tecnológica especializada en ciberseguridad automatizada. Ingeniero de software con experiencia en Telefónica Innovación Digital, Sánchez-Ocaña lidera actualmente un proyecto pionero basado en un sistema multiagente capaz de realizar pruebas de penetración y auditorías de seguridad de forma autónoma. Su visión combina el desarrollo tecnológico con la accesibilidad, acercando soluciones avanzadas de protección web a empresas de todos los tamaños.
También intervendrá Rubén Marzal, especialista en IA y datos en MasOrange, con una sólida trayectoria como emprendedor y fundador de startups. Creador de Next Scenario, una plataforma de analítica de negocio impulsada por inteligencia artificial que ayuda a directivos y fundadores a calcular métricas financieras en tiempo real, Marzal combina la visión técnica con la mentalidad de crecimiento empresarial. Además, divulga su experiencia en innovación, SaaS y estrategias de recurrencia a través de su newsletter y pódcast.
Por su parte, Eva Toledo, presidenta de El Círculo-Directivos de Alicante y co-CEO de PADIMA, aportará una mirada estratégica sobre la protección de la innovación y los activos intangibles. Economista de formación y consejera certificada, Toledo cofundó en 1998 PADIMA, firma especializada en propiedad industrial, intelectual y gestión de intangibles. Es docente universitaria y ponente habitual en escuelas de negocio, donde promueve la integración de la IA, la sostenibilidad y la digitalización en la estrategia empresarial. Defensora de la colaboración como motor de progreso, participa activamente en asociaciones profesionales como AED, APD, DIRCOM, INTA o ASIPI.
Completará la mesa Luis Hidalgo Pérez, director de Ciencia de Datos de Prensa Ibérica y ReR, con más de una década de experiencia aplicando big data y analítica avanzada en el sector de la comunicación. Profesor en ICEMD y antiguo responsable de Advanced Analytics en Unidad Editorial, Hidalgo ha contribuido a transformar el modelo de negocio de los medios mediante el uso inteligente de los datos. Su trabajo se centra en optimizar la relación entre contenido, usuario y rentabilidad, ejemplo del valor real que la IA aporta a las empresas de información en la era digital.
Inscríbete en este enlace.
