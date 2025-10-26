La no retransmión de la manifestación enciende el clima interno en À Punt

La elección de parrilla de À Punt durante la masiva manifestación por el aniversario de la dana ha encendido el clima entre los trabajadores de la radiotelevisión autonómica. Mientras más de 50.000 personas recorrían las calles del centro de València para exigir responsabilidades al Consell de Carlos Mazón por la gestión del 29-O, la cadena presidida por Vicente Ordaz se desmarcaba de la protesta y emitía en su lugar las enlatadas "Corregudes mítiques", descritas como corridas de toros que "han hecho historia en el siglo XX y XXI. En pantalla aparecía con traje de luces Vicente Barrera, exvicepresidente del Consell y presidente de Vox en València.

Esta decisión de mantener la programación desde las 18.30 hasta las 21 horas haciendo caso omiso en televisión —en la web sí tuvo seguimiento— a la duodécima manifestación, de nuevo multitudinaria tras el descenso de participación en las últimas convocatorias, ha molestado a parte de los trabajadores, que han compartido un comunicado anónimo a través de las redes sociales titulado “La plantilla d’À Punt no calla”.

El texto íntegro dice (traducido al castellano): “Como trabajador/a de À Punt me avergüenzo enórmemente de la decisión de la Dirección de emitir la tarde del 25 de octubre, una corrida de toros en lugar de cubrir la manifestación por el aniversario de la dana”. Han vuelto así a someter la radiotelevisión pública valenciana a una avalancha de críticas y un grado de descrédito inaceptables. La dirección de À Punt es la principal culpable, pero también lo son todos los miembros del Consejo de Administración que lo están permitiendo", denuncian. "Con el silencio cómplice de la Dirección de Informativos, À Punt giró la espalda al clamor del pueblo para pedir responsabilidades al presidente Mazón y a su gobierno en la mayor desgracia reciente del País Valencià. ¡La plantilla no calla!".

En defensa de la integridad de la televisión valenciana también ha salido el periodista Ricard Gallego como consejero de À Punt y en nombre de Ens Uneix: "Que À Punt no conectara en directo durante la manifestación de la dana de sábado merece nuestro rechazo más absoluto. Una manifestación clave por la simbólica fecha que se recuerda y que además fue multitudinaria. No era una manifestación cualquiera", ha destacado. "Es por eso que pedimos una explicación pública por parte de la dirección de la cadena, que nos diga a todos los valencianos y valencianas cuáles fueron los criterios que llevaron a no interrumpir la reemisión de una corrida de toros de 1997 para dar cobertura de un acontecimiento histórico en la ciudad de València. No nos sirve de nada una televisión pública que no haga conexiones en directo de acontecimientos tan importantes como estos", ha lamentado.

Ante estos hechos, los municipalistas llevaran el asunto al próximo Consejo de Administración del ente público y esperan que se les dé una explicación "clara y convincente" de las razones que llevaron a no emitir, en toda la tarde, la concentración multitudinaria que recorrió las calles de la capital valenciana. "Queremos expresar nuestro desacuerdo con esta forma de gestionar la radiotelevisión pública valenciana, la de todos y todas. Nosotros creemos que À Punt tiene la responsabilidad de garantizar una información plural y de servicio público, especialmente en momentos tan importante para la sociedad valenciana como los que estamos viviendo. Desde aquí, nuestro reconocimiento y apoyo a todas las víctimas de la fatídica barrancada del pasado 29 de octubre", ha añadido Gallego.

Por su parte, la sección sindical de CCOO en la radiotelevisión pública ha pedido a través de la red social X la “dimisión inmediata del presidente del Consejo de Administración de la Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, del Director General y del jefe de Informativos de À Punt ante el gravísimo ataque a la dignidad de las víctimas de la dana y la sociedad valenciana”.

En la misma línea, la diputada socialista Mercedes Caballero ha advertido que su grupo ya reclamó el pasado 10 de octubre, a través de una moción en las Corts, el cese de todos los miembros del Consejo de Aministración de CACVSA, la destitución del director general de la Corporación, una convocatoria más heterogénea y con representatividad de todos los grupos electos para elegir a los nuevos miembros del Consejo, garantizar la independencia del ente público respecto del gobierno autonómico o la elaboración de un nuevo libro de estilo. Sus propuestas se debatirán en el pleno del 12 de noviembre.

Por último, y ahondando en la sensación de “vergüenza” y “descrédito” por la reposición de una faena taurina de 1997 el día de la duodécima protesta en homenaje a las víctimas de la dana y repulsa a la gestión del president, un equipo de siete periodistas de la empresa pública ha querido recordar la importancia de participar en las votaciones para elegir nuevo Consejo de Informativos, que ya están en marcha. “Más que nunca ha quedado demostrado, una vez más, cómo de necesario es tener un órgano que sea la voz y el altavoz para denunciar la manipulación y censura en este medio de comunicación”.

À Punt defiende su cobertura

La dirección de À Punt ha defendido la cobertura informativa realizada antes, durante y después de la protesta, apoyada, explican, mediante todos los canales a su disposición. "Respetamos todas las opiniones pero consideramos que À Punt realizó ayer una cobertura adecuada de la manifestación tanto en redes sociales como en los boletines de radio y en el Informativo de la noche, donde fue la noticia principal del sumario que abrió el espacio informativo", atajan fuentes de la radiotelevisión valenciana.

"Se dio cobertura en el NTC NIT a este acto de València con un directo y dos noticias, una pieza larga donde se dio voz a todos los protagonistas y otra con un resumen de las imágenes más relevantes. Además se emitió otra noticia de la manifestación en Alicante. La noticia también se publicó y se actualizó en la página web donde también fue portada. Asimismo, durante todo el día de ayer los Informativos de À Punt anunciaron esta manifestación y dieron cobertura al acto del Teatro Olympia celebrado por la mañana", insisten fuentes de la dirección del ente público.

Finalmente, en À Punt destacan que el Informativo de la noche dedicó 10 minutos de 25 de duración a tratar la manifestación, y recuerdan que el trato informativo ha sido el mismo que en las últimas nueve manifestaciones, donde tampoco hubo seguimiento en directo.