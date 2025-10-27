Morant ve "un insulto" la nueva versión de Mazón sobre el 29-O: "Estamos hartísimos, sobre todo las víctimas"

El Ventorro y la comida y reunión que mantuvieron el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la periodista Maribel Vilaplana el 29 de octubre, mientras cientos de personas se ahogaban a consecuencia de la dana, sigue en primera línea política casi un año después. Las nuevas informaciones publicadas por Levante-EMV este domingo y confirmadas por los entornos de ambos que indican que Mazón y Vilaplana caminaron juntos hasta la entrada peatonal más cercana del aparcamiento Glorieta Paz, en València, a escasos minutos a pie, donde ella tenía su coche tras la comida y antes de una desconexión del president de 37 minutos son “un insulto” para la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant. “Estamos hartísimos”, ha reconocido. Sobre todo, ha añadido, las víctimas, que van conociendo con cuentagotas nuevos detalles sobre una sobremesa que se alargaba mientras sus familiares fallecían ahogados.

Morant ha visitado este lunes la sede valenciana de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en señal de apoyo ante las críticas del PP, que acusa a las instituciones del Estado (la propia Aemet y la CHJ) de “apagón informativo”. Pero, para la ministra, el apagón informativo fue el que encabezó el propio Mazón. “Mientras sigamos con esas versiones del señor Mazón, mientras no conozcamos la verdad, mientras el 29 de octubre sea un apagón informativo provocado por aquellos que tienen mucho que esconder porque la verdad no les es favorable, mientras algunos simplemente quieren defenderse en los juzgados y no defender al pueblo valenciano, no vamos a poder reconstruirnos”, ha apuntado.

Las víctimas, “tan maltratadas” por Mazón

“Nos parece ya un insulto por parte de la señora Maribel Vilaplana y del señor president de la Generalitat”, ha destacado la ministra. Sobre todo, ha dicho, pensando en la reacción de los familiares de víctimas, obligados a enfrentarse constantemente con nuevas versiones y ocultamientos. “No me quiero ni poner en la piel de las víctimas de la dana, que han sido tan maltratadas por el señor Mazón, y que ahora tienen que descubrir otro día más, otra versión más, otra versión que retrasa la llegada de Mazón a su puesto de trabajo, que alarga aquella sobremesa”, ha destacado.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, visita la sede de Aemet / Redacción Levante-EMV

Mientras el jefe del Consell y la comunicadora acudían a ese aparcamiento, ha dicho, “miles de vecinos y vecinas se estaban literalmente ahogando”, ha denunciado Morant. También se ha preguntado “qué pasó entre el parking y las siguientes llamadas de teléfono”. “El señor Mazón no estuvo y por acción u omisión condicionó todo lo que pasó aquel 29 de octubre”, ha señalado.

Pide la dimisión

Preguntada sobre la posibilidad de que el president comparezca en la comisión de las Corts Valencianes, se ha limitado a afirmar que debería “presentar su dimisión y comparecer en los juzgados”, más allá de las comparecencias en sedes parlamentarias. Es decir, reclama “que abandone la política y que se ponga a disposición judicial y allí que cuente el relato que quiera”.

Sobre la citación a los trabajadores de Aemet para comparecer en la comisión del parlamento valenciano, ha recordado que la presidencia de esa comisión la ostenta Vox y que en ella hay una mayoría absoluta del PP y la extrema derecha. “No ha comparecido ningún responsable político y se ha vetado la voz de las víctimas, así que es una comisión fake”, ha denunciado. Por eso, todas sus “esperanzas” están puestas en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados, donde la primera semana de noviembre comparecerán las víctimas y donde el primer responsable político en comparecer será precisamente el president.

¿Contempla la posibilidad de que acabe la legislatura? A esa pregunta, Diana Morant se ha declarado “incapaz” de ponerse “en la psicología del señor Mazón”. “Yo sé lo que habría hecho yo: habría dimitido por la dignidad del pueblo valenciano si hubiese hecho la negligente actuación del señor Mazón en la tarde del 29 de octubre”, ha indicado.