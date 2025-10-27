Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico en Valencia

El bypass, colapsado en sentido Barcelona

Una furgoneta averiada a la altura de Torrent en la A-7 también dificulta el tráfico en Valencia

Tráfico lento a la altura de Catarroja de entrada a València

Tráfico lento a la altura de Catarroja de entrada a València / DGT

JR

València

Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en la salida de València a través del área metropolitana en sentido Barcelona. Según informa la Dirección General de Tráfico, el bypass de Valencia, el tramo de la autovía A-7 que rodea la ciudad, se encuentra colapsado en sentido Barcelona. Desde Paterna, a la altura del parque tecnológico, hasta Manises, en el enlace en la carretera A-3. La DGT ha noticado unos 10 kilómetros en el tráfico en Valencia de retención en este punto.

El bypass, colapsado este lunes por la mañana

El bypass, colapsado este lunes por la mañana / DGT

Furgoneta averiada

En la CV-35 a la altura de Burjassot también se complica el tráfico en Valencia, con el carril izquierdo cerrado tras un pequeño accidente. Otra retención por una furgoneta averiada a la altura de Torrent en la A-7 también dificulta el tráfico en Valencia. Hay tráfico lento en la V-30 en sentido Puerto de Valencia y en la V-21, también hay congestión en el tráfico en Valencia de entrada a la ciudad.

