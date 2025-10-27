Tráfico en Valencia
El bypass, colapsado en sentido Barcelona
Una furgoneta averiada a la altura de Torrent en la A-7 también dificulta el tráfico en Valencia
JR
Nuevas complicaciones en el tráfico en Valencia, sobre todo, en la salida de València a través del área metropolitana en sentido Barcelona. Según informa la Dirección General de Tráfico, el bypass de Valencia, el tramo de la autovía A-7 que rodea la ciudad, se encuentra colapsado en sentido Barcelona. Desde Paterna, a la altura del parque tecnológico, hasta Manises, en el enlace en la carretera A-3. La DGT ha noticado unos 10 kilómetros en el tráfico en Valencia de retención en este punto.
Furgoneta averiada
En la CV-35 a la altura de Burjassot también se complica el tráfico en Valencia, con el carril izquierdo cerrado tras un pequeño accidente. Otra retención por una furgoneta averiada a la altura de Torrent en la A-7 también dificulta el tráfico en Valencia. Hay tráfico lento en la V-30 en sentido Puerto de Valencia y en la V-21, también hay congestión en el tráfico en Valencia de entrada a la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent
- Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos