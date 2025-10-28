Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jefa de Emergencias confirma que Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 "es necesario el Es Alert" y desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando"

Inmaculada Piles asegura que desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando"

La responsable de Emergencias declara ante la jueza y el fiscal de la dana que se conectó al Cecopi durante la tarde y detalla las notas que fue tomando durante las deliberaciones del cerebro de la emergencia

Inmaculada Piles, entrado a la sede del Juzgado de Catarroja. /

Inmaculada Piles, entrado a la sede del Juzgado de Catarroja. / / L.B.

Laura Ballester

València

La jefa de servicio de Emergencias Inmaculada Piles, que declara hoy ante la jueza y el fiscal de la causa de la dana, ha confirmado que desde Delegación del Gobierno le advirtió a las 18.34 "es necesario el Es Alert" y desde el Cecopi respondieron "lo estamos gestionando". Piles ha explicado que, aunque no trabajó por la tarde del 29 de octubre (29-O) para poder relevar por la noche al subdirector de Emergencias Jorge Suárez, se conectó al Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia, para saber qué decisiones se adoptaban de cara a su turno.

Inmaculada Piles ha confirmado que se conectó en remoto al Cecopi y que fue tomando notas de lo que se debatía, mientras no se producían los tres recesos de desconexión, y que ha leído en su declaración. Los abogados de las acusaciones populares y particulares, han preguntado a Piles cuando se barajó el Es Alert, el mensaje que llegó a las 20.11 horas de la tardde del 29-O y que la jueza considera "tardío y erróneo".

Según Piles, hay un correo de Juan Ramón Cuevas, jefe de la unidad de analisis del riesgo de Emergencias con propuesta de redacción mensaje a las 18.35 horas. "En paralelo las personas del Cecopi hablábamos entre nosotros", ha confirmado la jefa de servicio de Emergencias, según fuentes conocedoras de su declaración. De hecho, ha añadido que "Patricia García, responsable de Protección civil de la Delegacion de Gobierno me dijo: Inma es necesario el Es Alert" por lo que mandó un mensaje a Jorge Suárez y me dijo: Sí lo estamos gestionando. Eso fue a las 18.35 horas", confirman fuentes conocedoras de su declaración.

La jefa de servicio de Emergencias también ha confirmado que durante los parones del Cecopi mantuvo contacto con Suarez. Para advertirle que no se les escuchaba o para transmitir una llamada de Sanidad "para un hospital de campaña en la zona del Poyo [sin especificar la hora] y que no sabíamos quien lo estaba haciendo".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
  2. Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
  3. El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
  4. Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
  5. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  6. El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
  7. Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent
  8. Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos

La jefa del 112 afirma que el Gobierno le advirtió a las 18.34 de que era 'necesario' el Es Alert

La jefa del 112 afirma que el Gobierno le advirtió a las 18.34 de que era 'necesario' el Es Alert

¿Puede haber un efecto Guardiola sobre Mazón y la Comunitat Valenciana?

¿Puede haber un efecto Guardiola sobre Mazón y la Comunitat Valenciana?

El mapa de la destrucción: así es la cartografía de las zonas inundadas el 29-O

El mapa de la destrucción: así es la cartografía de las zonas inundadas el 29-O

"¿Cuándo he mentido yo?": los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del 29-O

"¿Cuándo he mentido yo?": los ocho cambios de versión de Mazón sobre sus cinco horas clave del 29-O

Una protesta recorrerá el trayecto que hizo Mazón el 29-O “mientras la gente se ahogaba”

Una protesta recorrerá el trayecto que hizo Mazón el 29-O “mientras la gente se ahogaba”

Morant ve "un insulto" la nueva versión de Mazón sobre el 29-O: "Estamos hartísimos, sobre todo las víctimas"

Morant ve "un insulto" la nueva versión de Mazón sobre el 29-O: "Estamos hartísimos, sobre todo las víctimas"

La jueza de Catarroja pide a las Corts la lista de llamadas de Carlos Mazón el día de la dana

La jueza de Catarroja pide a las Corts la lista de llamadas de Carlos Mazón el día de la dana

Mazón evita responder sobre la comida con Vilaplana en su primera aparición tras la nueva versión del 29-O

Mazón evita responder sobre la comida con Vilaplana en su primera aparición tras la nueva versión del 29-O
Tracking Pixel Contents