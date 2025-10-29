Mazón se aferra a la reconstrucción en un discurso sin mención a su futuro político

El pleno extraordinario del Consell ha aprobado este miércoles declarar el 29 de octubre como "Día de recuerdo a las víctimas de la dana", "una jornada homenaje", según ha explicado el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, en una declaración institucional en el Palau, en el primer aniversario tras la dana, en la que ha admitido que hace justo un año, ante las lluvias que se estaban dando en la provincia de Valencia "hubo cosas que debieron funcionar mejor", aunque sin especificar cuáles y haciendo un llamamiento a la "esperanza" del futuro, sin mencionar el suyo.

El escenario ha sido el de los grandes eventos institucionales como el 9 d'Octubre, con la pompa del Saló de Corts del Palau de la Generalitat, y acompañado de todos los altos cargos de la Generalitat, los presidentes de las tres diputaciones provinciales, la presidenta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y alcaldesa de València, María José Catalá. Ante todos ellos, Mazón se ha aferrado a la reconstrucción y ha evitado aclarar cualquier pista sobre su futuro.

El 'president' de la Generalitat ha anunciado que el 29 de octubre será declarado como día de recuerdo, una jornada que servirá para homenajear a las víctimas y "expresar la gratitud más profunda y reconocimiento más sincero a quienes estuvieron en primera línea, trabajaron sin descanso y ofrecieron su tiempo, sus medios, su casa y su corazón". Eso sí, sobre ese día del que este miércoles se cumple un año, Mazón ha admitido que hubo cosas "que debieron funcionar mejor" y por las que se debería "reflexionar", aunque sin concretar.

Es más, el jefe del Consell ha unido estas cosas "que debieron funcionar mejor" el 29 de octubre con el "desamparo que sintieron los valencianos también en los días posteriores cuando se vieron ante una situación inabarcable", tratando de alejar el foco sobre la catastrófica jornada. No obstante, ha evitado incidir en qué fallos hubo después de que el cerco sobre su actuación se haya ido estrechando ante las últimas revelaciones sobre su minutaje aquella tarde en la que tras comer durante 4 horas en El Ventorro acompañó a Maribel Vilaplana al taxi en un momento en el que la riada ya era devastadora.

"Hoy no es día para la confrontación", ha dicho para justificar incidir en esas circunstancias que "debieron funcionar mejor". "Tratamos de hacer lo mejor en circunstancias inimaginables, pero no fue suficiente", ha añadido. Ese punto ha sido después de un minuto de silencio, con todos los altos cargos en pie, y de un inicio del discurso en valenciano en el que ha llamado "a la sociedad a unirse en una jornada de duelo". "El 29 de octubre nunca caerá en el olvido, permanecerán siempre en el recuerdo", ha explicado.