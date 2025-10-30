La solución de Educación para cuando se suspendan las clases por una alerta por dana

Ante la suspensión de las clases por situaciones de emergencia, como pueden ser las cada vez más frecuentes alertas por lluvias intensas, los alumnos van a tener una alternativa para que el aprendizaje no se vea mermado, tal y como han venido lamentando las familias.

La Conselleria de Educación ha anunciado un "protocolo de actuación" para la atención educativa en la Comunidad Valenciana ante el cierre temporal de centros docentes que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

El profesorado tendrá que preparar actividades o recursos que puedan ser utilizados ante la suspensión de la actividad lectiva por una alerta meteorológica. El objetivo es garantizar la continuidad del proceso formativo de su alumnado a través de esos materiales que se harán llegar mediante las plataformas educativas puestas a su disposición por la Conselleria de Educación como 'WebFamilia', 'Aules' o 'Teams'.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se ha reunido este jueves con las asociaciones de padres y madres, en concreto con la Confederación Gonzalo Anaya, Covapa (Confederación Valenciana de Ampas) y Concapa (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), quienes han realizado sus aportaciones, según ha informado el departamento autonómico. A su vez, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, se ha reunido en Mesa Sectorial con los sindicatos para trasladarles este asunto.

El protocolo establece, entre otras recomendaciones, que cuando la suspensión de la actividad lectiva sea durante un periodo de uno a tres días lectivos, las tareas se enfoquen a reforzar y consolidar los aprendizajes previos. Cuando la previsión de cierre sea durante un periodo superior a tres días lectivos, las tareas se orientarán al desarrollo de las competencias clave relativas a la enseñanza básica correspondiente a cada etapa educativa e incluirán materiales en diferentes soportes, en la medida de las posibilidades del centro.

Si el cierre de los centros es inferior a tres días los alumnos repasarán los conceptos aprendidos

Un colegio de la provincia, con filtraciones de agua tras un episodio de lluvias / ANTONIO AMOROS

Compensación a los directores, Valenciano e Inglés

Por otra parte, el director general de Personal Docente ha anunciado novedades relativas a la renovación de los directores. Para quienes cumplan el primer o segundo periodo, la renovación irá aparejada a la consolidación del complemento específico. Además, quien consiga la renovación para el primer periodo, consolidará al mismo tiempo el 20 % del complemento específico. Quien renueve tras ocho años, consolidará el 40 %.

"Este sistema de renovación se alinea con el principio de simplificación administrativa", según Ortega. También pueden participar en este proceso aquellos directores o directoras cuyos centros se sitúan en la zona afectada por la riada y que el curso pasado optaron por la prórroga extraordinaria que se les ofreció.

Por último, en el encuentro se ha informado sobre un proyecto de resolución para clasificar puestos docentes con requisito lingüístico de valenciano e inglés en educación de personas adultas. Este proyecto, según la conselleria, responde al Decreto 77/2025, que regula el currículo, ordenación y evaluación en la educación de personas adultas. Según el decreto, el profesorado debe acreditar un nivel C1 de valenciano conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Además, para la impartición de algunos programas específicos se exige adicionalmente el nivel C1 en lengua inglesa.

Asimismo, en el encuentro se ha comunicado a los sindicatos educativos el procedimiento para la selección y nombramiento mediante comisión de servicios del personal funcionario docente para la cobertura de puestos específicos en centros públicos de titularidad de la Generalitat. De esta forma, se otorga comisión de servicios a profesorado para el centro específico de educación a distancia (CEED), las unidades especializadas de orientación (UEOS), los centros de adultos y secciones de secundaria en instituciones penitenciarias y las residencias socioeducativas.