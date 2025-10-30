El PSPV pide a la jueza de la dana que cite a declarar al núcleo duro de Mazón
La acusación popular quiere averiguar de qué hablaron los colaboradores del president con la consellera Pradas, con quienes tiene once llamadas registradas a lo largo de ese día en paralelo a los contactos con Mazón
Compromís pide también que se cite al equipo del president y a los escoltas
José Luis García Nieves
Se estrecha el cerco judicial sobre Carlos Mazón. A escasos días para que declare la periodista que comió con el president para conocer la acción u omisión de Mazón esa tarde, las partes piden nuevas testificales. La acusación popular que ejerce el PSPV ha pedido a la jueza de la dana que cite a declarar como testigos a los más estrechos colaboradores del president de la Generalitat, Carlos Mazón. La representación de los socialistas basa esta petición en el cruce de llamadas que tuvo la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, con los miembros del gabinete del president.
En concreto, pide que pasen por el juzgado de instrucción número 3 de Catarroja el jefe de gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. El responsable, que suele acompañar habitualmente a Mazón, según el escrito, mantuvo comunicación con Pradas esa jornada en varias ocasiones. Según el registro telefónico de Salomé Pradas, tuvo llamadas salientes, entrantes, canceladas o perdidas a las 12:53 h, 13:19 h, 16:48 h, 16:56 h, 18:25 h y a las 19:07 h.
Por su parte, con el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, del que también piden su citación, Pradas mantuvo contacto telefónico a las 16:11 h, 16:43 h, 19:36 y 19:43 h, "estas dos últimas coincidiendo con los momentos en que el president de la Generalitat no atendió las llamadas de la exconsellera". Por último, Paco González, director general de Relaciones Institucionales, tiene contacto telefónico con Pradas a las 18:26 h, durante el receso del Cecopi.
Hasta ahora, la jueza Ruiz Tobarra ha sido muy prudente a la hora de investigar los movimientos del president esa jornada. Sin embargo, la Audiencia de Valencia ha abierto la puerta a tomar declaración de Vilaplana, que puede mostrar la acción u omisión de Mazón el 29 de octubre.
Comparecencia en las Corts
La estrategia de la citación judicial es la misma que han solicitado los socialistas en la comisión de investigación en las Corts. En esta han reclamado que los tres miembros del gabinete del president también comparezcan. Los socialistas sostienen que las llamadas se producen en momentos importantes de la jornada, y cuando trata sin éxito de contactar con Mazón.
Compromís
Por su parte, la acusación popular que ejerce la coalición Compromís ha pedido también a la jueza que se cite como testigo a Maite Gómez, que acompañó al president al Cecopi en la tarde del 29 de octubre, por su "relevancia en la información relativa al conocimiento que de los hechos pudiera tener el señor Mazón", así como la investigada Pradas. También pide la declaración del jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, como el PSPV, atendiendo a ese cruce de llamadas "en distintos momentos clave", como acredita su registro de llamadas.
En paralelo, Compromís solicita que se identifique a los escoltas que prestaron servicio a Mazón esa tarde y sean citados ante el juzgado; el listado de llamadas del president. Y también pide incorporar a la causa el documental de Eldiario.es sobre las horas críticas de la dana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- Caos y devastación absoluta con una DANA histórica que deja ya 51 víctimas mortales
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- El testimonio de una castellonense en la zona cero de Valencia: 'Mandó un mensaje para despedirse de sus hijos
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent
- Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos