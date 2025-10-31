Pradas asegura que informó a Mazón del envío del Es Alert el 29-O

La exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, ha ratificado este viernes que durante la tarde del 29 de octubre de 2024 en la que estaba en el Cecopi gestionando la dana que arreciaba sobre la provincia de Valencia informó "de todo" a Presidencia de la Generalitat y a Carlos Mazón, incluido el envío del Es-Alert que llegó a los teléfonos móviles de los valencianos a las 20:11 horas. "Siempre ha contado la verdad", han expresado fuentes próximas a la exconsellera, una de las dos personas que se encuentran investigadas en la causa.

Las aclaraciones de Pradas no solo llegan en un momento importante, a 72 horas de la declaración de Maribel Vilaplana ante el juzgado. También vienen a contradecir las palabras de Carlos Mazón en una reciente entrevista en el diario El Español. En ella, asegura que no se le informa del envío del Es Alert: “¿Por qué se me iba a consultar si no viene ni en el protocolo, ni estoy en el plan de inundaciones? Es absurdo. La jerarquía, desde luego, está clara. Yo no formo parte del Cecopi", señaló. Y añade: “No se me informa ni soy un trámite a pasar, parecería una obstrucción técnica”.

Según insisten fuentes del entorno de la exconsellera, su deseo es que se sepa "toda la verdad". "Y quien quiera que lo entienda y quién no, que no. He elegido el camino de decir la verdad, pese a que muchos digan que miente, no es así”, han indicado fuentes del entorno Pradas que insisten que no ha "mentido en ningún momento". "Una cosa es mentir y otra cosa es tener lagunas", añaden estas mismas fuentes.

Llamadas con Presidencia

Como viene publicando Levante-EMV, Pradas mantuvo una intensa comunicación toda la jornada tanto con Mazón como con su equipo de estrechos colaboradores. Fueron más de una decena de llamadas, muchas de ellas, en momentos importantes de la jornada. En total, fueron doce llamadas, con un acumulado de algo menos de trece minutos de duración.

De esas doce comunicaciones, cuatro no fueron atendidas por el 'president'. Solo contactaron en siete de ellas. Además de con Mazón, Pradas estuvo en conversación telefónica con su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca, el director de Comunicación, Francisco González y el secretario autonómico Cayetano García, tres cargos relevantes dentro del núcleo duro del dirigente 'popular'.

Antes a las declaraciones enviadas por su entorno, ya indicó en una conversación con el medio digital 'Artículo 14' su deseo de que se supiera "toda la verdad". Entre ellas, todo lo relacionado con la actuación del president Carlos Mazón. "¿Dónde estaba en las horas más críticas de la emergencia?", es una pregunta que recoge Artículo 14 que se realizan de Pradas (y su entorno) un año después y que señalan que ella desconoce, aunque insiste en que la exconsellera estuvo "al pie del cañón" ejerciendo sus competencias "desde el minuto uno" y también "después de la dana".