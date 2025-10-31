Las víctimas mortales de la dana podrían subir a 234

Las víctimas mortales de la dana del 29-O podrían ser 234. El fallecimiento de un hombre el pasado 3 de noviembre en el hospital La Fe podría incorporarse al registro oficial de muertos por la dana si el informe del Instituto de Medicina Legal (IML), solicitado por la jueza de Catarroja a través de una providencia, determina que existe causalidad entre su deceso y la catástrofe natural. Con esta persona, ya son cinco las muertes que están en estudio para determinar si se suman a las 229 víctimas mortales; las otras cuatro están pendientes de un informe forense como el pedido en la providencia.

La petición del informe se produce después de una petición del hijo fallecido para que su padre sea considerado como víctima en el procedimiento. En una providencia hecha pública este viernes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la magistrada acuerda abrir una pieza sobre la muerte del varón.

En esta pide, además, al hospital remitir al Juzgado, a la mayor brevedad, la documentación médica disponible sobre el ingreso del hombre, que tuvo lugar el 1 de noviembre, y sobre su fallecimiento, acontecido dos días después. Con esta información, pide al IML un informe para determinar si las circunstancias sufridas en su domicilio de Catarroja, como consecuencia de la dana, podrían ser la causa de su fallecimiento cuatro días después del 29-O.

Otras cuatro personas

El vecino de Catarroja fallecido en La Fe podría sumarse al registro oficial de víctimas mortales. Este podría incrementarse hasta las 234 personas, a la espera de los otros cuatro casos en estudio. Son el de una mujer fallecida en el hospital de la Ribera en Alzira el 6 de noviembre, cuyo informe se supo que se solicitó el pasado 16 de octubre después de la comparecencia de su hijo en el juzgado; el de un hombre fallecido el 26 de noviembre y que entró el listado de posibles víctimas el 7 de octubre por petición de su hijo; y el de dos mujeres que residían en la residencia de Paiporta, pero cuyo fallecimiento se produjo días después en sendos hospitales de València. La petición de estos dos informes por parte de la jueza se conoció el 3 de octubre.