En Directo
Directo: Abascal sobre Mazón: "El PP le da un balón oxígeno a Sánchez" y Vox no decidirá hasta que "los populares se aclaren"
La renuncia del president de la Generalitat está copando la actualidad autonómica y nacional
El president Carlos Mazón ha anunciado su dimisión, sin nombrar esta palabra, pero de momento seguirá en el cargo hasta la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV); de hecho, este martes presidirá el pleno del Consell. Ahora el Partido Popular negocia ya con Vox el nombre para una nueva investidura; el principal candidato parece ser Juanfran Pérez Llorca. En este directo repasaremos todas las reacciones a esta decisión.
Suscríbete para seguir leyendo
Vilaplana esquiva a los medios tras salir desde el garaje subterráneo del juzgado de Catarroja
La periodista Maribel Vilaplana, que comió con Carlos Mazón el día de la dana, ha salido del juzgado de Catarroja este lunes en su declaración como testigo en coche por una puerta del garaje subterráneo para esquivar a los medios.
Mazón podrá disponer para siempre de dos asesores, oficina, chófer y coche oficial
Comienza un nueva vida política para Carlos Mazón, que en las próximas horas o días presentará por escrito su renuncia en las Corts, momento a partir del cual continuará en funciones y se pondrá en marcha el proceso parlamentario de relevo.
Con todo, mientras se despeja el futuro político de Mazón, que con toda seguridad conservará el acta de diputado que le mantendrá como aforado ante la jueza de Catarroja, a lo que sí que podrá acogerse es a las prerrogativas como expresident.
Rufián sobre Mazón: "Una dimisión cobarde, falaz, perversa y con 5 segundos para las 229 víctimas"
Las reacciones a la renuncia de Carlos Mazón como president de la Generalitat Valenciana no cesan. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que la dimisión ha sido "a la altura del personaje", y la ha calificado de "cobarde, falaz y perversa" para añadir, un segundo después, "ah, y 5 segundos para los 229 muertos. Literalmente".
PSPV y Compromís afean en Castellón la dimisión "tardía" de Mazón y exigen elecciones
Cargos de PSPV-PSOE y Compromís en la provincia de Castellón han afeado este lunes el anuncio de dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, realizado esta mañana y han reclamado la convocatoria de elecciones.
Carrasco respeta la decisión de Mazón y se pregunta cuándo va a dimitir Sánchez
La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, ha mostrado su punto de vista después de que el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, haya anunciado su dimisión este lunes. Al respecto, Carrasco ha señalado que "es una decisión personal que yo la valoro y la respeto". "Y ahora que ya se ha producido la dimisión de Mazón, yo me pregunto ¿cuándo va a dimitir el señor Sánchez?", ha expresado la munícipe.
Vilaplana declara que Mazón no parecía tener prisa "por llegar a ningún sitio"
La comunicadora Maribel Vilaplana se mantiene en lo que ya afirmó en su carta: el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no le trasladó ninguna inquietud respecto a la dana en su comida en El Ventorro el fatídico 29 de octubre del año pasado. De hecho, a preguntas ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, en la instrucción de la causa de la dana, ha abundado en esta actitud despreocupada del jefe del Consell: no parecía tener prisa, ha dicho, por llegar a ningún sitio.
Así lo ha relatado a los medios uno de los abogados presentes durante la declaración de Vilaplana, que ha tenido que interrumpirse en un receso forzado por problemas técnicos pasado el mediodía de este lunes. Se trata del abogado de la acusación popular de Ciudadanos, Eduardo García, que ha relatado ante los medios cómo se está viviendo el interrogatorio y algunos de sus contenidos.
Malestar en el entorno de Catalá por la estrategia de los líderes provinciales
En el entorno de la alcaldesa aseguran que Catalá no quiere ese puesto, al menos por ahora. Apenas lleva dos años en la alcaldía de València y tiene por delante un proyecto que puede ser, elecciones mediante, de largo plazo. Personalmente, tampoco es el momento más adecuado, con dos niños pequeños y una vida familiar que ya es difícil de sacar adelante con las funciones de alcaldesa.
Ruz, tras la dimisión de Mazón: "Cuando se deja de servir se cometen errores que son auténticos calvarios para todos"
El alcalde de Elche (Alicante), Pablo Ruz (PP), ha asegurado tras la comparecencia en la que Carlos Mazón ha anunciado que presenta su dimisión como 'president' de la Generalitat que "cuando se deja de servir" se cometen "errores" que "se convierten también en auténticos calvarios para todo el mundo". "Que nunca se nos olvide que estamos aquí para servir", ha apostillado.
El alcalde de Cullera (PSPV), tras el anuncio de dimisión de Carlos Mazón: "Ni vergonya, ni cavaller..."
El alcalde de Cullera, Jordi Mayor (PSPV), no ha perdido la oportunidad de reaccionar al anuncio de dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al que le ha dedicado unas palabras. Las primeras, durante la comparencia, han sido más bien escuetas: "Ni vergonya, ni cavaller...", ha expresado en sus redes sociales.
Abascal avisa: "No es cuestión de personas, sino de ideas"
Abascal impondrá condiciones para apoyar el relevo de Mazón: "No es cuestión de personas, es cuestión de ideas y eso va a estar detrás de la cuestión" de apoyar o no al candidato que proponga el PP.
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent
- Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
- Un vecino de Paiporta vende bolsos afectados por la DANA en el mercado: 'Lo que más me ofende
- Francisco, ingresado de urgencia