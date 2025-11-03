Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Abascal sobre Mazón: "El PP le da un balón oxígeno a Sánchez" y Vox no decidirá hasta que "los populares se aclaren"

La renuncia del president de la Generalitat está copando la actualidad autonómica y nacional

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que ha anunciado que dimitirá al frente del Gobierno valenciano, pero seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas. EFE/Biel Alino

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, al finalizar su comparecencia en la que ha anunciado que dimitirá al frente del Gobierno valenciano, pero seguirá como diputado en Les Corts Valencianes y no convocará elecciones autonómicas anticipadas. EFE/Biel Alino / Biel Aliño / EFE

Rafael Fabián

Castellón

El president Carlos Mazón ha anunciado su dimisión, sin nombrar esta palabra, pero de momento seguirá en el cargo hasta la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV); de hecho, este martes presidirá el pleno del Consell. Ahora el Partido Popular negocia ya con Vox el nombre para una nueva investidura; el principal candidato parece ser Juanfran Pérez Llorca. En este directo repasaremos todas las reacciones a esta decisión.

