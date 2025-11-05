Bernabé se descarta para optar a la Generalitat si el PP promueve a Catalá
La delegada del Gobierno lamenta que sea Abascal el que esté "decidiendo las políticas" para la Comunitat Valenciana
Diego Aitor San José
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha descartado optar a otro cargo en las próximas elecciones que no sea la Alcaldía de València, para la que su partido, el PSPV, ya la ha elegido como líder de los socialistas en el Cap i Casal. Ni siquiera aunque el PP promueva a la que aparentemente será su rival para hacerse con la vara de mando, la actual alcaldesa de la ciudad, María José Catalá.
Preguntada por la posibilidad de que los 'populares' promuevan a Catalá a la Presidencia de la Generalitat para sustituir a Carlos Mazón o a la candidatura de la formación en unas hipotéticas elecciones, Bernabé ha descartado seguir este camino. "No, qué va, a diferencia de Catalá sé lo que me gusta, me gusta ser ciudadana de València y alcaldesa de València, es a lo que me voy a dedicar plenamente".
Para esa candidatura a la Generalitat el PSPV tiene previsto presentar a su secretaria general, la también ministra de Ciencia, Diana Morant, a la que Bernabé ha trasladado su apoyo para ser la "próxima presidenta de la Generalitat", remarcando su distanciamiento con los rumores que le situaban a ella misma como opción.
Por su parte, la dirigente socialista y delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha dudado cualquier futuro político de Catalá ya que, ha señalado, "no la quieren ni en su partido", refiriéndose a la reunión entre los 'barones' provinciales del PPCV en la que pidieron impulsar a Vicent Mompó como futuro sustituto de Mazón al frente de la formación para evitar que la dirección nacional del partido promoviera a Catalá.
Críticas a Abascal y Feijóo
En este sentido, la líder del PSPV en València ha admitido que le da "rabia" que el PP no quiera a Catalá para dirigir sus estructuras, pero sí que la quiera para dirigir la gestión de la ciudad de València y sus vecinos. "Eso es lo que me preocupa", ha señalado la dirigente socialista.
Bernabé también ha cargado contra las negociaciones que mantienen en estos momentos PP y Vox para sustituir a Mazón calificando el momento de "película de terror". "Estamos en una situación diabólica donde Abascal decide quién es el candidato y cuáles son las políticas en la Comunitat Valenciana", ha indicado haciendo un paralelismo en términos taurinos: "el PP nos está toreando y Vox nos va a dar la estocada final". Por todo ello, ha señalado a Alberto Núñez Feijóo como el "principal responsable" y ha reclamado ir a elecciones "para decidir qué gobierno queremos".
