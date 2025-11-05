La jueza de la dana cita a declarar al síndic del PP, el núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigos al síndic del grupo del PP en las Corts, Juan Francisco Pérez Llorca, al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, cayetano García, al secretario autonómico del Gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca y al director director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González, además del propietario del restaurante El Ventorro, según acaba de comunicar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada considera que "en el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, como se expresó en un auto previo, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron efectuar la investigada Salomé Pradas, al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024".

De igual manera, también considera relevantes indagar sobre las llamadas "destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran. También lo son las destinadas a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados".

Para justificar la testifical del síndic del PP, alcalde de Finestrat y posible sustituto de Carlos Mazón, al frente del Consell, la magistrada recuerda que la investigada Salomé Pradas mantuvo varias comunicaciones con Pérez LLorca: "A las 18.57 horas llamada perdida; a las 18:58 horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una llamada entrante de 9 segundos. Las que mantuvieron el presidente Carlos Mazón con Pérez Llorca a las 18:57 horas fue en dos ocasiones".

Comunicaciones que, según la magistrada, "han de ponerse en contexto con las que se intercambiaron Salomé Pradas y Carlos Mazón a las 18.16 horas, llamada saliente de 7 segundos; a las 18:25 horas, llamada saliente de 43 segundos y las 18:30 horas una llamada entrante de 33 segundos. Los intercambios e intercambios de los tres pueden en el caso del testigo propuesto, proporcionar información sobre los extremos referidos en el auto de la Audiencia Provincial" en el que se señalaba que "el presidente ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell" que tiene atribuidas "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".

Sobre Pérez Llorca recalca que "la investigada [Salomé Pradas] le atribuye un vínculo, una cercanía con dicho testigo con el presidente de la Generalitat hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre de 'Juanfran Mazón', no Pérez Llorca".

Respecto al propietario del restaurante El Ventorro, la magistrada decide citarlo a declarar tras la testifical de Maribel Vilaplana quien "manifestó que era la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban la testigo y el señor Mazón y que incluso durante un periodo en el que el Mazón firmaba unos papeles que le habían sido entregados por el dueño del restaurante, éste estuvo a la espera de que se los devolviera, dada la posibilidad de que dicha persona pudiera haber escuchado alguna conversación de Mazón con Salomé Pradas procede averiguar los datos de identidad del dueño del restaurante El Ventorro y citarlo como testigo".