PP y Vox comparten pancarta en las Corts sin mención a la 'violencia machista' tras el último asesinato

'No a la violencia contra las mujeres' se lee en la pancarta en un lado; 'Les Corts contra la violència masclista' se ve en la que hay a continuación. Y detrás de cada una de ellas, como si se tratara de una representación del arco parlamentario autonómico, se agrupan los representantes de los distintos partidos. Así, mientras las negociaciones para relevar a Carlos Mazón han quedado inauguradas con una conversación telefónica entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, las dos formaciones comparten lema ante la cámara autonómica.

Las Corts ha celebrado este miércoles una concentración de tres minutos de silencio ante el Palau dels Borja, sede del parlamento valenciano, para condenar el asesinato de una mujer de 37 años en Alicante. El cuerpo de la víctima se encontró el 24 de octubre, pero ha sido este martes cuando Delegación de Gobierno ha confirmado que se trata de un caso de violencia machista por lo que se ha activado el protocolo que se lleva a cabo en la cámara para condenar este tipo de actos.

Y de nuevo, como desde septiembre de 2023 cuando la nueva mayoría en la cámara impulsó una nueva pancarta, la protesta ha contado con dos letreros de repulsa: el que se utilizaba en la anterior legislatura cuando la mayoría era de izquierdas ('Les Corts contra la violència masclista') y el aprobado por PP y Vox sin mención a la violencia machista que los voxistas siempre han negado y ante el que populares y voxistas se han parapetado.

Los dos partidos, en plenas negociaciones para relevar a Mazón, han evitado dar una imagen distinta a la que vienen repitiendo cada vez que se da un asesinato machista y las Corts ha de condenarlo. Así, el vicepresidente de las Corts, Alfredo Castelló, y la síndica adjunta de los 'populares', Laura Chulià, erigidos en los principales cargos del partido en la puerta del parlamento, han compartido pancarta con las principales autoridades de los voxistas: la presidenta de las Corts, Llanos Massó, y su síndic, José María Llanos.

Quien no ha estado en el minuto de silencio ha sido uno de los nombres que más se mencionan para asumir el cargo de Mazón: el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca. El también alcalde de Finestrat y secretario general del PPCV ha vuelto a ausentarse igual que ocurrió 24 horas antes en la junta de portavoces a la que no acudió debido a sus funciones en el ayuntamiento.