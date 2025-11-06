Ainhoa Moll (Prensa Ibérica): "No debemos temer a la inteligencia artificial, sino a la desigualdad artificial"

La directora editorial de Prensa Ibérica, Ainhoa Moll, ha advertido este jueves sobre el peligro de que la expansión de la inteligencia artificial amplíe las desigualdades sociales y la brecha entre grandes y pequeñas empresas. Algo que, según ha defendido, no se puede "permitir".

Así, a pesar de los importantes cambios que ya está produciendo esta tecnología, ha apuntado que "la verdadera transformación vendrá cuando la IA sea accesible, justa y útil para todos. No debemos temer a la Inteligencia artificial sino a la desigualdad artificial".

Moll ha participado en la apertura de la segunda jornada del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial de Alicante, que se celebra en el Auditorio de la Diputación bajo el lema "Del potencial al Impacto: el poder transformador de la IA". Un evento organizado por Prensa Ibérica, Fundación Ellis Alicante, Encuentros NOW y la Real Academia de Ingeniería de España. Junto a ella también ha intervenido en la apertura el alcalde de Alicante, Luis Barcala.

Poder con responsabilidad

Como ha recordado Moll, el objetivo del encuentro es "reflexionar sobre el poder con responsabilidad y sobre la innovación con conciencia". Una tarea que, según ha explicado, debe girar sobre tres aspectos "fundamentales": la ética y los valores, para lograr una IA que "no diluya el concepto de responsabilidad y garantice la privacidad"; la seguridad, para que conseguir que la tecnología "proteja, que no amenace"; y la equidad, para evitar que la expansión de la inteligencia artificial abra nuevas brechas económicas o sociales.

Moll ha repasado el importante plantel de expertos que estos días participan en el foro, como Yoshua Bengio, uno de los padres de la inteligencia artificial; Lourdes Agapito, referente en la IA generativa responsables; o Ángel Alberich- Bayarri, fundador de Quibim.

También ha recordado que en esta edición el propósito solidario del foro es la lucha contra la ELA, recalcando que "la inteligencia más poderosa sigue siendo la empatía".

Impacto

"La inteligencia artificial ha pasado del potencial al impacto. Ahora nos toca dar el paso más importante, hay que caminar del impacto a la conciencia", ha apuntado Ainhoa Moll, en su intervención en el Auditorio de la Diputación, el escenario de esta segunda jornada del IV Fórum Europeo de Inteligencia Artificial, después de que la sesión del miércoles se celebrara en la sede de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).

Para la ejecutiva, el reto "no es solo desarrollar máquinas más inteligentes, sino construir con estas máquinas una sociedad más sabia, más justa y más humana". Y, parafraseando al filósofo Hans Jonas, ha señalado que "el poder de actuar nos impone el deber de prever. Y ese deber —prever, anticipar, proteger— es lo que da sentido a este foro".

"Desde Prensa Ibérica y el resto de las instituciones organizadoras reafirmamos nuestro compromiso en trabajar para promover una inteligencia artificial ética, segura y equitativa" -ha insistido la directora editorial de grupo de comunicación-"porque el verdadero poder transformador de la IA no está en los algoritmos, sino en las personas que deciden cómo usarlos".

Recuerdo a los afectados por la dana

La jornada ha arrancado con un homenaje a las víctimas de la dana de València, a través de la interpretación del himno de la Comunidad Valenciana por parte de la soprano Yolanda Marín, acompañada al piano por el maestro Florencio Sáez.

A lo largo de la jornada de este jueves están previstas diversas mesas con ponentes de primer nivel sobre el valor que aporta la IA al sector de la salud; los avances científicos que puede impulsar; la repercusión en distintos sectores empresariales; o los desafíos geostratégicos que genera.

Además, se ha galardonado a la fundadora de Shyntesia y profesora del University College de Londres, Lourdes Agapito; y está previsto que Ángel Alberich-Bayarri recoja el premio a la Scale-up Europea 2025 concedido a su compañía Quibim.