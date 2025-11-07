Un alto cargo del Consell participa en un pleno municipal mientras conduce

El pleno extraordinario celebrado el miércoles en La Nucía no llegó a durar más de seis minutos. Eran tres puntos, la aprobación de tres expedientes que salieron adelante gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en esta localidad alicantina. Sin embargo, la brevedad del encuentro no impidió que se diera una imagen más que curiosa: la de uno de los concejales de los 'populares' entrando vía telemática, pero no desde su casa o el despacho, sino de su coche y conduciendo.

El protagonista de esta curiosa forma de participar en el plenario municipal es Miguel Ángel Ivorra, quien compatibiliza sus funciones de edil del Grupo Municipal Popular y tercer teniente de alcalde con la responsabilidad de ser director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, un alto cargo dentro de la conselleria que encabeza Vicent Martínez Mus, recién ascendido a vicepresidente segundo.

Según se puede ver en las imágenes del pleno emitido en directo en YouTube por uno de los grupos municipales, Alternativa x La Nucía, que integra a Compromís, Podem y Alianza Verde y el videoacta al que ha tenido acceso este periódico, alguien se conecta a la cita plenaria de manera telemática. Es Ivorra a quien se ve claramente que va en un coche conduciendo, algo que podría ser motivo de infracción, y que no le impide votar en el momento dado mostrando el dedo levantado a la cámara,

La actual ley de Tráfico señala que está prohibido "la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos"; es decir, aunque esté sujeto solo podría utilizarse para llamadas si funciona con un sistema de voz, a lo que hay que agregar que la normativa también considera "incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD".