La sanidad valenciana tiene 2.214 médicos en activo menos que la media nacional

La Comunitat Valenciana tiene 2.214 médicos menos en activo en comparación con la media nacional. La cifra cada 100.000 residentes es de 527 facultativos frente a los 568 de media en el conjunto del país. Con cinco millones de habitantes, el déficit total supera el par de millares, a pesar de que los profesionales colegiados en la autonomía representan el 10 % del total. Así se desprende del "Estudio de Demografía Médica 2025" realizado por la Organización Médica Colegial de España (OMC), cuya principal conclusión es que "no faltan médicos", un mantra de las comunidades autónomas, también del conseller Marciano Gómez, sino que "se necesita planificación a medio y largo plazo e incentivos para garantizar la equidad territorial"; en este caso, para agilizar la llegada de profesionales a los hospitales valencianos.

El panorama solo es peor en dos comunidades autónomas: en Andalucía con una media de 509 facultativos cada 100.000 habitantes y en Castilla-La Mancha (446); también en Ceuta (403) Y Melilla (369). En contraposición, es Madrid la autonomía con mejor media de médicos en activo, con 671, y un "excedente" de 7.622. Le siguen Asturias y Navarra, con una media de 642 ambas; Aragón (640) y el País Vasco (632). Entre la autonomía mejor situada y la peor, sin contar las dos ciudades autónomas, hay una diferencia de 225 médicos por cada 100.000 habitantes, lo que da una muestra de la gran "desigualdad de distribución territorial" existente.

Tampoco es mejor la posición valenciana si se analiza únicamente la cantidad de médicos especialistas por habitante; en esta categoría no se cuenta a los facultativos de Medicina Familiar, Pediatría y Urgencias. La autonomía cuenta con 2,08 profesionales por cada 1.000 habitantes, ligeramente por debajo de la media nacional, situada en 2,15; y lejos de los 2,76 especialistas por cada millar de habitantes colegiados en Asturias, la mejor situada en este apartado. La Comunitat Valenciana repite entre las peor situadas junto con Andalucía (1,64), Extremadura (2,01) y La Rioja (2,08). En números totales, debería haber 378 especialistas más colegiados para equipararse al resto de territorios.

Más de 800 vacantes

La sanidad valenciana no solo cuenta con menos médicos colegiados, sino que tiene un déficit de profesionales porque hay , al menos, 821 plazas vacantes en los centros de salud y hospitales. Es la cantidad que la Conselleria de Sanidad trata de cubrir con el lanzamiento de un concurso de méritos para adjudicar estos puestos en propiedad, catalogados como de difícil cobertura, sin oposición; es decir, sin tener que concurrir a un examen o a un proceso de concurso-oposición. El único compromiso es permanecer tres años en ese puesto.

A esta situación de falta de profesionales para contratar, muchos se van también a la privada, se suma la jubilación de 3.000 facultativos en el próximo lustro, según las previsiones del censo de los tres colegios de médicos de la Comunitat Valenciana. En este mismo tiempo, siguiendo el ritmo de formación actual, se espera que 4.163 personas realicen el MIR, aunque eso no asegura que ejerzan en los hospitales valencianos al finalizar su formación.

Recetas para mejorar la equidad

El informe del OMC plantea una serie de medidas para mejorar el reparto territorial de los profesionales sanitarios. La principal es la "planificación", aunque dentro de esta incluye incentivos para la movilidad entre territorios o la inclusión de mejoras para fomentar la conciliación. En este terreno, la sanidad valenciana parte con desventaja porque tiene pendiente aún la implantación de las 35 horas semanales entre el personal sanitario de la pública que el conseller Gómez se resiste a implantar.