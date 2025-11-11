Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo: Mazón afronta su comparecencia por la dana en Les Corts, sin víctimas y con gran expectación

El president dimitido declarará a las 16.00 horas ante la comisión de investigación, con tiempo limitado y sin la presencia de las asociaciones de afectados, excluidas por falta de aforo

Vídeo: Comisión de investigación de las causas de las inundaciones causadas por la dana de octubre de 2024 en la Comunitat

Fede Navarro

Carlos Mazón afronta esta tarde su primera reaparición pública tras anunciar su dimisión. Lo hará en Les Corts, ante la comisión de investigación sobre la dana, donde dispondrá de hasta 22 minutos para explicar su gestión y responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.

La sesión, prevista para las 16.00 horas, se celebrará en una de las salas de comisiones, mucho más reducida que el hemiciclo, lo que ha provocado que las asociaciones de víctimas no puedan acceder al acto. Las invitaciones se han reservado para asesores y altos cargos de Presidencia, lo que ha generado críticas de la oposición. Las víctimas podrán seguir la comparecencia desde la Sala Vinatea, habilitada para la ocasión.

