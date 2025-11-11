En directo: Mazón afronta su comparecencia por la dana en Les Corts, sin víctimas y con gran expectación

Carlos Mazón afronta esta tarde su primera reaparición pública tras anunciar su dimisión. Lo hará en Les Corts, ante la comisión de investigación sobre la dana, donde dispondrá de hasta 22 minutos para explicar su gestión y responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.

La sesión, prevista para las 16.00 horas, se celebrará en una de las salas de comisiones, mucho más reducida que el hemiciclo, lo que ha provocado que las asociaciones de víctimas no puedan acceder al acto. Las invitaciones se han reservado para asesores y altos cargos de Presidencia, lo que ha generado críticas de la oposición. Las víctimas podrán seguir la comparecencia desde la Sala Vinatea, habilitada para la ocasión.

Valencia VLC Rueda de prensa del síndic del PP Juanfran Pérez Llorca en les Corts / Francisco Calabuig / LEV ¿Quién es Juanfran Pérez Llorca, el sustituto de Mazón al frente de la Generalitat? Secretario general del PPCV, síndic en Les Corts y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca es el elegido por el PP para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Hombre de máxima confianza del expresident y con buena sintonía con Vox, ha sido una figura clave en la estabilidad del Consell. Cercano, discreto y con perfil negociador, cuenta con el respaldo de Feijóo para pilotar la transición hasta las elecciones de 2027.

El síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, interviene en la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces. / Francisco Calabuig El PP designa a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato a la Presidencia de la Generalitat El presidente del Partido Popular ha comunicado esta mañana a Juan Francisco Pérez Llorca su nombramiento como candidato del PP para la investidura que se celebrará en los próximos días, con el objetivo de dar estabilidad a la Comunidad Valenciana. Vox ha conocido la noticia en plena rueda de prensa de sus dirigentes. El secretario general del partido, Miguel Tellado, también ha informado de la decisión a los presidentes provinciales, que han mostrado su apoyo unánime. El PPCV trasladará formalmente la propuesta a Vox y al resto de grupos de Les Corts. Conoce todos los detalles pinchando aquí.

La rueda de prensa tras el pleno del Consell Susana Camarero detalla los asuntos abordados en la reunión del Pleno del Consell.

Marta Rojo Caras serias en el pleno del Consell previo a la declaración de Mazón en les Corts. / Francisco Calabuig Caras serias en el Consell antes de la declaración de Mazón en Les Corts El pleno del Consell de este martes se ha desarrollado en un ambiente de discreción y rostros tensos. Carlos Mazón, que ha llegado el primero al Palau de la Generalitat, ha presidido una reunión que podría ser la última antes de su relevo al frente del Gobierno valenciano. Sin acceso para los medios y con todos los consellers mostrando gesto serio, el encuentro llega horas antes de que el president dimitido comparezca en Les Corts por la dana.