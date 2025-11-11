En Directo
En directo: Mazón afronta su comparecencia por la dana en Les Corts, sin víctimas y con gran expectación
El president dimitido declarará a las 16.00 horas ante la comisión de investigación, con tiempo limitado y sin la presencia de las asociaciones de afectados, excluidas por falta de aforo
Carlos Mazón afronta esta tarde su primera reaparición pública tras anunciar su dimisión. Lo hará en Les Corts, ante la comisión de investigación sobre la dana, donde dispondrá de hasta 22 minutos para explicar su gestión y responder a los portavoces de los grupos parlamentarios.
La sesión, prevista para las 16.00 horas, se celebrará en una de las salas de comisiones, mucho más reducida que el hemiciclo, lo que ha provocado que las asociaciones de víctimas no puedan acceder al acto. Las invitaciones se han reservado para asesores y altos cargos de Presidencia, lo que ha generado críticas de la oposición. Las víctimas podrán seguir la comparecencia desde la Sala Vinatea, habilitada para la ocasión.
¿Quién es Juanfran Pérez Llorca, el sustituto de Mazón al frente de la Generalitat?
Secretario general del PPCV, síndic en Les Corts y alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca es el elegido por el PP para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Hombre de máxima confianza del expresident y con buena sintonía con Vox, ha sido una figura clave en la estabilidad del Consell. Cercano, discreto y con perfil negociador, cuenta con el respaldo de Feijóo para pilotar la transición hasta las elecciones de 2027.
El PP designa a Juan Francisco Pérez Llorca como candidato a la Presidencia de la Generalitat
El presidente del Partido Popular ha comunicado esta mañana a Juan Francisco Pérez Llorca su nombramiento como candidato del PP para la investidura que se celebrará en los próximos días, con el objetivo de dar estabilidad a la Comunidad Valenciana. Vox ha conocido la noticia en plena rueda de prensa de sus dirigentes.
El secretario general del partido, Miguel Tellado, también ha informado de la decisión a los presidentes provinciales, que han mostrado su apoyo unánime. El PPCV trasladará formalmente la propuesta a Vox y al resto de grupos de Les Corts.
Conoce todos los detalles pinchando aquí.
La rueda de prensa tras el pleno del Consell
Susana Camarero detalla los asuntos abordados en la reunión del Pleno del Consell.
Marta Rojo
Caras serias en el Consell antes de la declaración de Mazón en Les Corts
El pleno del Consell de este martes se ha desarrollado en un ambiente de discreción y rostros tensos. Carlos Mazón, que ha llegado el primero al Palau de la Generalitat, ha presidido una reunión que podría ser la última antes de su relevo al frente del Gobierno valenciano. Sin acceso para los medios y con todos los consellers mostrando gesto serio, el encuentro llega horas antes de que el president dimitido comparezca en Les Corts por la dana.
Las víctimas se quedan fuera de la comparecencia de Mazón por falta de aforo
Las asociaciones de afectados por la dana no podrán asistir esta tarde a la declaración de Carlos Mazón en Les Corts. Las cinco invitaciones disponibles para el público en la comisión de investigación han sido ocupadas por asesores de Presidencia, que tienen prioridad según la normativa del Parlamento. Las víctimas podrán seguir la sesión desde la Sala Vinatea, habilitada para la ocasión.
- Desesperación entre los vecinos de Paiporta: 'La UME está amontonando los coches en el parque y ni ha venido aún el perito
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- Hallan los cadáveres de Rubén e Izan, los hermanos desaparecidos en Torrent
- Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
- Un vecino de Paiporta vende bolsos afectados por la DANA en el mercado: 'Lo que más me ofende
- Francisco, ingresado de urgencia