Pérez Llorca, el municipalista que aspira a relevar a su "padrino" político

Juan Francisco Pérez Llorca (Finestrat, 1976) puede convertirse en el octavo presidente de la Generalitat Valenciana. Este martes, tras una semana de tensa espera, el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado lo esperado: Pérez Llorca es el elegido para sustituir a Carlos Mazón. y lo ha hecho en un día marcado por la comparecencia ante la comisión de la dana en las Cortes del todavía presidente en funciones. Ahora todo queda en manos de Vox, partido con el que el aspirante a jefe del Consell ha mantenido una buena relación durante este mandato. "Me cae muy bien", reconocía esta semana el síndic de la formación ultra.

Llorca, valencianoparlante, empezó en política desde abajo, como alcalde de su municipio, un pueblo de apenas 10.000 habitantes en la Marina Baixa, próximo a Benidorm. Y ahí sigue. Desde 2015, está al frente de su ayuntamiento con una suficiencia poco habitual en estos tiempos. En las últimas elecciones, de hecho, consiguió casi tres de cada cuatro votos, lo que ha llevado a liderar un equipo de gobierno con once de los trece concejales que conforman el pleno. Al Ayuntamiento, eso sí, llegó bastante antes: es miembro de la corporación desde 2003, primero desde la oposición. En el siguiente mandato, pasó a ostentar las competencias de Urbanismo tras ganar su partido las elecciones.

En la Diputación, con Mazón

A la Diputación de Alicante llegó en 2019, aunque dejó el acta dos años después para asumir la portavocía del PP en la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Sus dos años en la institución provincial coincidieron con el mandato de Carlos Mazón, lo que propició que se convirtiera en una persona de su máxima confianza. Él fue quien le permitió dar el salto a nivel autonómico, aunque en un primer momento a nivel orgánico. En un primer momento, Mazón le nombró vicesecretario de Organización y, ya tras la victoria en las elecciones autonómicas de 2023, ascendió a "número dos" del partido en la Comunidad, en calidad de secretario general, un cargo que hasta ese momento había ocupado María José Catalá, que dejó el puesto para centrarse en la Alcaldía de València.

En esa cita con las urnas que aupó a Mazón a la presidencia de la Generalitat, Pérez Llorca logró acta de diputado autonómico, lo que le llevó a ser síndic del PP en las Cortes tras la forzada reestructuración del Consell del verano de 2024 por la salida de Vox del Gobierno valenciano, al ser nombrado Miguel Barrachina conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Este pasado verano, durante el Congreso nacional del PP, Feijóo designó a Pérez Llorca como miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular.

Ahora, justo diez años después de acceder a la Alcaldía de su pueblo, donde gobierna con amplísima mayoría absoluta, el líder nacional del PP ha designado oficialmente a Pérez Llorca como candidato a la Generalitat. Que sea presidente dependerá de Vox, un partido con el que Pérez Llorca ha mantenido una afable relación durante todo este mandato en las Cortes. Sería, de ser elegido, el octavo presidente, el tercero procedente de la provincia de Alicante, tras Mazón y Eduardo Zaplana.

La designación oficial como candidato choca con la postura que defendió Pérez Llorca el pasado mes de junio, cuando al ser preguntado por la opción de sustituir a Mazón, ya señalado por la polémica gestión de la dana, se mostró más que categórico: "Rotundamente, no".

Así lo ve su entorno político: compañeros y adversarios

Pese a lo acontecido en los últimos días, Pérez Llorca ha sido hasta la fecha un rostro poco mediático, aunque lleva años siendo un hombre clave en los acuerdos silenciosos del PP en la Comunidad Valenciana. Su perfil técnico y municipalista ha suscitado estos días elogios incluso en la oposición local, pero también inquietud entre quienes lo identifican como el “continuador” del proyecto político en la Generalitat.

Pérez Llorca se ha forjado políticamente desde la base. “Es una persona de puro conocimiento del municipalismo, crecido en gestión desde la política de pueblo, de la administración local…, la administración más cercana al ciudadano, y así es él, muy cercano”, resumía recientemente Javier Gutiérrez, diputado autonómico de Xixona del PP que ya coincidió con el alcalde de Finestrat en la Diputación de Alicante. Para Gutiérrez, si finalmente asume la Presidencia de la Generalitat Valenciana, “será un gran presidente”.

Su capacidad negociadora es otra de las cualidades más repetidas entre quienes han trabajado con él. José Ramón González de Zárate, diputado autonómico del PP, describía hace unos días a Pérez Llorca como “un buen negociador". "Calmado, muy calmado. Tiene mucha cercanía con el vecino, se preocupa de verdad por sus problemas”, añade. Según relata, “ha cerrado mil negociaciones de candidatos y alcaldes en muchos municipios y no se ha enterado nadie”. Destacaba además su perfil discreto y su arraigo: “También es muy tradicional y valencianoparlante, que es algo que está bien”.

En la misma línea se pronuncia Juan de Dios Navarro, diputado provincial del PP, que subrayaba su carácter dialogante y la profundidad de su trayectoria. “Es una persona dialogante, una persona cercana. Sobre todo, es una persona anclada al municipalismo y con un perfil, aparte de trabajador incansable, responsable”, aseguraba. Navarro, que ha compartido con él años de trabajo institucional, traza un retrato personal: “Es una buena persona, fiel, leal y amigo de sus amigos. Le gusta mucho hacer equipo y que la fuerza siempre esté en el conjunto de las personas que le rodean”.

Desde la oposición socialista, las valoraciones perfilan luces y sombras. Toni Francés, alcalde de Alcoy y antiguo portavoz del PSOE en la Diputación, apunta que Pérez Llorca ha sido siempre “un político que ha estado haciendo posibles acuerdos y pactos”. Pero también destacaba su papel en la actual etapa del gobierno autonómico: “Ha sido la mano derecha de Mazón. Por lo tanto, no creo que difiera de la forma de trabajar y lo que ha representado Mazón estos años”. Francés no lo considera el candidato idóneo para la Generalitat: “Representa las políticas regresivas que se han venido aplicando en la Comunidad Valenciana. Prueba de ello es que es el candidato preferido de Vox”.

Más matizada era en esta espera la opinión de Mayte García, diputada autonómica del PSOE que ha coincidido con Pérez Llorca en múltiples etapas, tanto en la Diputación como ahora en las Cortes. “A nivel institucional nos llevamos bien. No hemos tenido problemas institucionales ni personales”, afirmaba. Subrayaba su capacidad para trabajar sin conflictos abiertos, pero abre una incógnita sobre el futuro: “Lo que pueda venir en el futuro ya se verá. Si toma posesión como presidente de la Generalitat, ya veremos cómo se comporta. Las personas cambian según dónde estén”. Recordaba, eso sí, su papel clave en los pactos con Vox: “Ha sido el que ha negociado todo el pacto PP-Vox en esta legislatura, ha sido el autor. Como negociador y persona que se sienta a hablar, llega a acuerdos con quien sea. En este caso, con Vox, para gobernar”.

Mario Villar, diputado autonómico del PSOE y también de la Marina Baixa, completaba el perfil desde su experiencia cercana. “A mí desde su entorno me decían que en la universidad ya se notaba que era un político nato, que iba convenciendo a todo el mundo. Era bastante persistente”, recuerda.

Desde más cerca

En Finestrat, donde lleva gobernando desde 2015, el retrato ha sido casi unánime. Víctor Llinares, concejal del PP y amigo suyo desde la infancia, destacaba estos días a preguntas de INFORMACIÓN tanto su implicación como su capacidad de liderazgo: “Para mí es muy trabajador. Es amigo personal desde la infancia, de la misma barraca de fiestas. Abierto, honesto, implicado con todos los vecinos de Finestrat, sean del color que sea. Un vecino de Finestrat es alguien de Finestrat”. Para Llinares, su modo de trabajo imprime carácter: “Nos exige lo mejor de cada uno de nosotros. Dentro de su responsabilidad da lo mejor, no es alcalde de unos o de otros”.

En la bancada socialista local, las valoraciones sorprenden por su cercanía personal pese a las diferencias ideológicas. Juan Algado, portavoz del PSOE y compañero suyo desde los años universitarios, lo ha definido con respeto profesional: “Solo puedo decir cosas buenas de él. Es amigo mío desde pequeño, eso que quede claro. Sabía que él iba a dar el salto a la política autonómica o nacional”. Y aunque reconocía que no comparten visión política, destacaba su perfil técnico: “Tiene un gran conocimiento de la Ley de Contratos del Sector Público y se asesora muy bien. Es una persona preparada, disciplinada, con un gran método de trabajo. Muy a mi pesar, es un gran político y no tengo nada malo que decir de él de momento”. Sobre su papel en los acuerdos con Vox, Algado no duda: “Fue el que hizo el ‘pacto de la servilleta’. Vox bebe las aguas por Pérez Llorca. Es un gran gobernante y lo va haría muy bien como presidente”.

Ahora, el joven que llegó hace casi dos décadas al Ayuntamiento de su Finestrat natal como miembro de la oposición, está a un puñado de votos (de Vox) de convertirse en nuevo presidente de la Generalitat Valenciana.