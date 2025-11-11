El PSPV censura a Pérez Llorca y lo ve un "cómplice" de Mazón

Era el favorito y eso también supone que los adversarios estuvieran preparados así que apenas unos minutos después de que se hiciera pública la propuesta del PP de que Juanfran Pérez Llorca sea el sustituto de Carlos Mazón, el PSPV ha replicado que elegir al hoy síndic de los 'populares' para el cargo de 'president' "agrava la crisis en la que ha sumido el PP a la Generalitat" calificando al también alcalde de Finestrat de "cómplice" de Mazón.

Los socialistas, a través de un comunicado, han señalado a Pérez Llorca como "cómplice de Mazón" algo que, han añadido, "demuestra tanto el encubrimiento que le ha dado durante este año como su silencio sobre las llamadas que el día de la dana hizo con el president cuando estaba en el Ventorro y que deberá explicar en el juzgado". Pérez Llorca es, hasta su nuevo nombramiento, síndic del PPCV y secretario general del partido en la Comunitat Valenciana, cargos que evidencian esta sintonía con Mazón.

Esas palabras las ha concretado en un mensaje en X la líder del PSPV, Diana Morant, haciéndose eco de la noticia. "Mazón ha elegido a su cómplice, Pérez Llorca, para continuar su herencia. Queda claro que Feijóo no pinta nada en el PP. La única manera de acabar con esta crisis política es ir a elecciones", ha escrito a lo que ha añadido el lema 'Volem votar' que la formación pregona para reclamar la convocatoria electoral anticipada.

Esta consideración de que Alberto Núñez Feijóo "no manda en el PP valenciano", algo señalado tanto por el tuit de Morant como en el comunicado de los socialistas, se basa en que tras una semana "de parálisis" ha acabado "por aceptar la propuesta de Mazón, que garantiza al aún president en funciones el aforamiento y el sueldo", han indicado los socialistas en su comunicado. Si continúa la legislatura, el jefe del Consell dimitido la semana pasada podrá continuar con su cargo en la bancada 'popular'.

"Crisis política generada"

Al mismo tiempo, la formación que encabeza Diana Morant, la solución a esta "crisis política generada por el PP y la extrema derecha de Vox es una convocatoria electoral" a lo que ha agregado que Pérez Llorca "no fue elegido por la ciudadanía y no puede representar la nueva realidad social que hay en la Comunitat Valenciana".

"La ciudadanía necesita una verdadera regeneración política, abrir una nueva etapa de futuro y esperanza y superar las políticas negacionistas del PP y Vox que tanto daño han causado a los valencianos", ha añadido la formación socialista en un comunicado.