CV Activa fortalece el vínculo con las empresas del sector turístico

Uno de los objetivos fundamentales de CV Activa desde su creación ha sido promover la formación de los empresarios y los trabajadores del sector turístico. Una misión en la que asociación encontró desde el principio un aliado clave: la Red de Centros CdT de la Comunitat Valenciana, donde, durante los últimos años, se han programado e impartido diferentes formaciones específicas de ecoturismo y turismo activo.

La semana pasada, CV Activa organizó su ciclo de sesionesen los CdT de Alcoy, Alicante, Castellón, Dénia y Valencia, como parte del calendario anual de actividades dirigidas a ofrecer a las empresas un espacio de diálogo y promoción.

“Es una manera de acercarnos a los distintos territorios, de ir a visitar a los empresarios y tratar con ellos los desafíos del turismo activoy ecoturismo en la Comunitat Valenciana”, destaca Raúl Temprano, consultor turístico y CEO en Guheko, quien añade que "ha sido una experiencia muy enriquecedora por la alta participación y la presencia este año de alumnos de diferentes ciclos de Formación Profesional”.

Participantes en una de las jornadas. / Mediterráneo

Cinco sesiones

Durante las cinco sesiones, celebradas entre el 3 y el 7 de noviembre con una asistencia media de entre 25 y 30 personas, se abordaron cuestiones clave para el futuro del sector como las nuevas exigencias normativas y de titulaciones previstas para 2026, los modelos de promoción y comercialización adaptados a la realidad digital y sostenible, la gestión de la seguridad de las actividades y la coordinación entre empresas, destinos y administraciones en materia de turismo activo y ecoturismo.

Explicación del Decreto Autonómico. / Mediterráneo

En palabras de Virgilio Beltrán, vicepresidente de CV Activa, la acción “ha significado una oportunidad excepcional para que las empresas del sector conozcan nuestra asociación y todos los servicios que ofrecemos, incluyendo las labores de formación y asesoramiento que llevamos a cabo. Es el ejemplo más claro del grado de colaboración que existe entre CV Activa y el sector, y no podemos estar más satisfechos de la respuesta que hemos obtenido a lo largo de estas cinco jornadas”.

Próxima cita

Como colofón, CV Activa convoca al sector a las Jornadas Profesionales en Montanejos los días 4 y 5 de diciembre, una cita pensada para compartir visión, técnica y experiencia sobre el terreno. El programa incluyirá la apertura inspiradora de Rosa Real Soriano, mesas sectoriales con soluciones concretas para empresas y, como momento destacado, un simulacro real en colaboración con el Consorcio de Bomberos de Castellón. Dos días para conectar, aprender y fortalecer al sector que vertebra territorio.