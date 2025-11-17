Directo: Carlos Mazón acude a declarar en la comisión que investiga la gestión de la dana en el Congreso

Morant dice que Mazón quedará "retratado"

La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, volverá a quedar "retratado" en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, a la vez que ha reiterado su petición de elecciones en la Comunitat Valenciana porque, en su opinión, la calle pide la dimisión de todo el gobierno autonómico.

La líder de los socialistas valenciano ha avisado a Mazón de que en el Congreso no podrá leer un "discurso escrito de antemano" como hizo en su declaración en Les Corts Valencianes. "Cada grupo va a tener 15 minutos para hacerle preguntas a Mazón. Va a tener que dar respuestas", ha dicho en una entrevista en 'La mirada crítica' de 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Morant ha señalado que, si bien Mazón ha renunciado al frente de la Generalitat, "sigue siendo el presidente" y "sigue cobrando" también como diputado, por lo que continúa de aforado. Asimismo, ha recordado que es el líder del PP en la Comunitat Valenciana, "el que manda", y "ha designado quién quiere que sea su sucesor, que es su mano derecha, que es el posible candidato al que apuntan tanto Vox como el Partido Popular".

"Para nosotros esta no es una salida válida", ha apuntado la ministra, recordando que la "sociedad valenciana ha salido a la calle cada 29 días" para, a su juicio, pedir la dimisión del Consell y la convocatoria de elecciones anticipadas. "Una crisis social y política de estas dimensiones solo se puede solucionar dándole voz a la ciudadanía", ha esgrimido.