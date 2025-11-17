En Directo
Directo: Carlos Mazón acude a declarar en la comisión que investiga la gestión de la dana en el Congreso
Cada portavoz dispondrá de 20 minutos para un cara a cara con el president en funciones, que, por ley, está obligado a decir la verdad
Diego Aitor San José / José Luis García Nieves
El presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, tiene esta mañana una nueva cita para dar explicaciones y aclarar todas las incógnitas que puedan existir sobre su actuación el pasado 29 de octubre de 2024, cuando la dana que arrasó la provincia de València y parte del área mediterránea provocó gravísimas inundaciones que le costaron la vida a 229 personas solo en la provincia.
A partir de las 10:30 horas, Mazón está citado a declarar en la comisión de investigación del Congreso sobre la dana y su gestión. El presidente en funciones tendrá que responder a las preguntas de los grupos políticos. Cada portavoz dispondrá de 20 minutos para un cara a cara con el president en funciones, que, por ley, está obligado a decir la verdad. habrá cara a cara con cada grupo parlamentario, por lo que le resultará más difícil limitarse a leer un discurso y no contestar a las preguntas.
Máxima expectación ante la llegada de Mazón
Máxima expectación ante la llegada del presidente de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, a la sala Prim del Congreso donde deberá comparecer en la comisión de investigación sobre la dana. Varias decenas de periodistas se agolpan a las puertas de esta sala ante la inminente llegada del dirigente popular.
Morant dice que Mazón quedará "retratado"
La secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado este lunes que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, volverá a quedar "retratado" en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, a la vez que ha reiterado su petición de elecciones en la Comunitat Valenciana porque, en su opinión, la calle pide la dimisión de todo el gobierno autonómico.
La líder de los socialistas valenciano ha avisado a Mazón de que en el Congreso no podrá leer un "discurso escrito de antemano" como hizo en su declaración en Les Corts Valencianes. "Cada grupo va a tener 15 minutos para hacerle preguntas a Mazón. Va a tener que dar respuestas", ha dicho en una entrevista en 'La mirada crítica' de 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.
Morant ha señalado que, si bien Mazón ha renunciado al frente de la Generalitat, "sigue siendo el presidente" y "sigue cobrando" también como diputado, por lo que continúa de aforado. Asimismo, ha recordado que es el líder del PP en la Comunitat Valenciana, "el que manda", y "ha designado quién quiere que sea su sucesor, que es su mano derecha, que es el posible candidato al que apuntan tanto Vox como el Partido Popular".
"Para nosotros esta no es una salida válida", ha apuntado la ministra, recordando que la "sociedad valenciana ha salido a la calle cada 29 días" para, a su juicio, pedir la dimisión del Consell y la convocatoria de elecciones anticipadas. "Una crisis social y política de estas dimensiones solo se puede solucionar dándole voz a la ciudadanía", ha esgrimido.
Mateo L. Belarte
Formato más complicado
Carlos Mazón afronta este lunes una nueva estación del particular 'viacrucis' en el que lleva inmerso desde hace algo más de un año. El todavía president en funciones acude al Congreso de los Diputados para explicar su gestión de la dana y qué hizo durante aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Será su segunda presencia casi consecutiva en una comisión de investigación parlamentaria por motivo de la tragedia, y salvo que el PP recule, todavía le queda la del Senado. A diferencia del de las Corts, el formato en la cámara baja es más ágil y directo, por lo que Mazón podría tener más complicaciones para esquivar las preguntas de los portavoces de los grupos.
