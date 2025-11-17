Mazón se enfrenta a sus vacíos del 29-O ante una izquierda al ataque y sin respaldo de Feijóo

Carlos Mazón afronta este lunes una nueva estación del particular 'viacrucis' en el que lleva inmerso desde hace algo más de un año. El todavía president en funciones acude al Congreso de los Diputados para explicar su gestión de la dana y qué hizo durante aquel fatídico 29 de octubre de 2024. Será su segunda presencia casi consecutiva en una comisión de investigación parlamentaria por motivo de la tragedia, y salvo que el PP recule, todavía le queda la del Senado. A diferencia del de las Corts, el formato en la cámara baja es más ágil y directo, por lo que Mazón podría tener más complicaciones para esquivar las preguntas de los portavoces de los grupos.

No apunta a ser un día amable para el jefe del Consell. La izquierda le espera con el cuchillo afilado y la lupa preparada para apuntar a los vacíos y contradicciones en su cronología que permanecen. Además, su visita al Congreso una vez dimitido puede dejar una imagen de aislamiento del todavía president y líder del PP valenciano dentro del partido, ya que no se espera que esté arropado por nadie de la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo, que ha convocado a su cúpula justo a las 10.30 horas, cuando arranca la sesión de la comisión.

El diseño de la comisión, la única controlada por una mayoría de izquierdas, dista mucho del pactado por PP y Vox en las Corts y que permitió a Mazón eludir las preguntas más incómodas. Será interrogado 'cara a cara' por los portavoces de cada grupo parlamentario, que intervendrán en orden inverso a la representación parlamentaria y le podrán interrumpir. El president tiene derecho a estar acompañado por una persona que le asista.

La sesión rondará las tres horas. No hay intervenciones de apertura ni de cierre y cada grupo contará con 20 minutos para lanzar preguntas al president, incluyendo sus réplicas. Mazón será advertido de las consecuencias legales de mentir: entre 6 y 12 meses de cárcel o una multa de 12 a 24 meses, según el artículo 502.3 del Código Penal.

La izquierda, al ataque

La izquierda quiere aprovechar ese intercambio directo para poner a Mazón contra las cuerdas. El encargado de preguntar por parte del PSOE será Alejandro Soler, diputado por Alicante y presidente del PSPV, quien avanza su intención de “evidenciar la negligencia de Mazón y todo su Consell” en la dana.

Además de centrarse en los vacíos de su cronología, los socialistas abrirán el foco y buscarán incidir en la falta de anticipación a la emergencia, en la “pasividad” de otros miembros del Ejecutivo autonómico o de Juanfran Pérez Llorca (ahora en la diana socialista como sucesor designado) y en el papel de Alberto Núñez Feijóo, quien dijo haber sido informado “en tiempo real” por Mazón pero con quien no habló hasta las 21.27 horas del 29 de octubre.

Compromís, por su parte, intentará encerrar al president en funciones de nuevo en El Ventorro a base de preguntas sobre dónde estuvo esa tarde, en la línea exhibida por Joan Baldoví en las Corts. Paradójicamente, los valencianistas tendrán voz por partida doble en la comisión gracias a su reciente divorcio en el Congreso. El diputado Alberto Ibáñez intervendrá en el turno del grupo Sumar mientras Àgueda Micó hará lo propio desde el Mixto. Compartirán tiempo con Nahuel González (EU) y Ione Belarra (Podemos), respectivamente.

"Pasar página" de Mazón

El PP, de quien se esperan preguntas cómodas y dirigidas a traspasar culpas al Gobierno, no ha concretado quién será el encargado de preguntar, aunque hasta el momento ha sido cosa de los también valencianos Fernando de Rosa y César Sánchez. Tampoco confirman si alguien de la dirección nacional acudirá a dar apoyo simbólico al president dimitido. Diputados del PP dicen no saber nada, pero parece un escenario poco probable, ya que a esa misma hora Feijóo ha convocado el comité de dirección en la sede del partido. Sí se espera la asistencia de cargos valencianos en las Cortes Generales.

Pese a la expectación mediática, el PP traslada normalidad ante la comparecencia de Mazón. Aseguran que hay “tranquilidad” en el partido y que, pese al formato hostil para el interrogado, su presencia en la comisión para hablar de la dana “no se ve como un problema en absoluto”. Destacan estos cargos que la formación “ya ha pasado página” tras la presentación de su dimisión hace dos semanas.

Será relevante también la actitud que adopte Vox. Dócil en las Corts incluso en los peores momentos de Mazón y también en el interrogatorio del pasado martes, el papel de los de Santiago Abascal puede servir de termómetro para medir las relaciones con el PP, mucho más fluidas en territorio valenciano que en Madrid, en plenas negociaciones para pactar al sucesor de Mazón y evitar el adelanto electoral.

Calendario agitado

Será sólo la primera parada de una semana con otros puntos calientes para el PPCV, que en paralelo trata de cerrar estos días el acuerdo con Vox para investir a Juanfran Pérez Llorca como nuevo president. Según explicó el viernes el propio aspirante, la entente está próxima y, si nada se tuerce, los populares trasladarán su nombre a la presidencia de las Corts en este inicio de semana.

Los tiempos no pueden irse mucho de esas fechas, ya que el plazo límite para presentar oficialmente candidato a la investidura vence este miércoles. Está por ver cómo se articula ese proceso y si Vox exige al PP algún tipo de comparecencia pública para visibilizar el pacto y las condiciones que Feijóo transige a los voxistas, interesados en plasmar su influencia sobre gobiernos populares, o si simplemente el PP da el paso y comunica el nombre a Llanos Massó, que deberá fijar el pleno entre los 3 y 7 días hábiles siguientes.

La semana de alto voltaje para el PP tiene una última parada en Catarroja, donde Pérez Llorca deberá declarar como testigo ante la jueza de la dana el viernes. A estas alturas parece claro que el dirigente popular a llegará al juzgado como candidato y no como ‘president’. Los populares han optado por apurar los plazos que otorga el reglamento, al contrario de lo que hicieron con Mazón en 2023, y todo apunta a que el pleno de investidura se celebrará en la semana del 24 de noviembre.