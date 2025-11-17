Pérez Llorca atrae todas las miradas en Alicante, a la espera de su investidura

Un protagonismo inevitable. Juanfran Pérez Llorca, que si nada se tuerce será investido en los próximos días como presidente de la Generalitat con los votos de PP y Vox, ha intentado pasar lo más desapercibido posible este lunes en su asistencia al Foro Municipalismo organizado por INFORMACIÓN y que ha reunido, un año más, a diversos alcaldes de la provincia de Alicante para tratar en mesas de debate sobre las necesidades de los municipios.

Aunque el todavía alcalde de Finestrat, síndic del PP en las Cortes y secretario general del PPCV (es decir, número dos del presidente en funciones, Carlos Mazón, a nivel orgánico), ya había acudido a ediciones anteriores de este foro, su asistencia de este año ha acaparado una atención que no ha tenido otros años por razones obvias. Si en otras ocasiones Pérez Llorca era uno más de las decenas de alcaldes y alcaldesas presentes en la cita, ahora es, ni más ni menos, que el previsible futuro presidente de la Generalitat.

Un hecho que le ha situado en la primera fila del acto, junto a alcaldes como Luis Barcala, de Alicante; Pablo Ruz, de Elche; o Toni Pérez, de Benidorm, también presidente de la Diputación provincial. Finestrat, donde Llorca ejerce como regidor desde 2015, no alcanza los 10.000 habitantes, pero su posición actual le ha permitido situarse junto a los regidores de las localidades más pobladas de la provincia.

Y pese a eso, Toni Pérez se ha referido, en la apertura institucional, al “síndic del PP en las Cortes” para destacar su asistencia, cosa que no ha hecho con otros alcaldes de la provincia de Alicante. Una alusión que ha provocado sonrisas entre los presentes ante la evidencia de una distinción obligada por su futura investidura, que a día de hoy sigue sin fecha. Pérez Llorca, que no ha intervenido en el foro, se ha marchado después de la primera mesa, protagonizada por los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, y Elche, Pablo Ruz, y moderada por Toni Cabot, director de INFORMACIÓN.

Contexto político

Este miércoles acaba el plazo para que el PP registre el nombre de Pérez Llorca en la cámara autonómica para erigirlo como candidato a ser investido presidente por la mayoría de las Cortes. Una vez se registre su nombre, la fecha del pleno de investidura se deberá fijar con un margen de entre tres y siete días hábiles. Es decir, que su nombramiento como jefe del Consell no debería alargarse más allá del viernes 28 de noviembre.

Pérez Llorca, que no ha querido atender a los medios señalando que acudía al Foro Municipalismo “como alcalde de Finestrat”, sí que ha asegurado que la fecha de su investidura aún la desconoce, sin querer aportar más matices. El PPCV pretende que el nombramiento de Pérez Llorca se produzca después de su declaración como testigo en la causa de la dana, a la que ha sido citado por la jueza Nuria Ruiz Tobarra este viernes 21 de noviembre.

Hasta ahora, las negociaciones entre el PP y Vox se han mantenido en el marco de la más absoluta discreción. Pese a que su nombre ya era el elegido para substituir a Mazón, no fue hasta el pasado martes que el presidente del PP a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, se pronunció a favor de su candidatura. Fue en aquel momento cuando diferentes altos cargos del PPCV, entre ellos diversos consellers, dieron su apoyo público a Pérez Llorca, quien agradeció en sus redes sociales, uno a uno, estos avales explícitos.

El pasado jueves el alcalde de Finestrat ejercía por primera vez, aún de manera oficiosa, como presidente de la Generalitat cuando se desplazó hasta La Vila Joiosa para “conocer de primera mano” el incendio que se produjo durante las obras de ampliación del Hospital de la Marina Baixa. En esta visita agradeció “a la dirección del hospital y a los cuerpos y fuerzas de seguridad” su “excelente operativo”.

Un día después escribió en sus redes sociales que había mantenido una reunión “con la dirección de Vox” para “buscar un pacto de investidura”. De este encuentro Pérez Llorca destacó la “buena sintonía y voluntad de alcanzar un acuerdo por responsabilidad con la reconstrucción” tras la dana, y aseguró que ambas formaciones serían “muy transparentes cuando haya novedades relevantes”.

Ante este escenario no es extraño que, pese a su discreción y a su incomparecencia ante los medios, la visita de Pérez Llorca haya acaparado una gran atención en el Foro Municipalismo celebrado en el Club Información. El previsible futuro jefe del Consell también se ha hecho eco de su presencia valorando “la importancia de fortalecer el municipalismo y de trabajar desde la proximidad” y agradeciendo las aportaciones a los participantes. Mientras tanto, a 400 kilómetros, el presidente en funciones, Carlos Mazón, vivía un protagonismo incómodo mientras comparecía en la comisión de investigación por la dana en el Congreso de los Diputados.