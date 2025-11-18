Alicante condiciona la intervención de Mazón: César Sánchez y Montesinos le arropan, Soler lo acorrala y Rovira planea sobre la sesión

El debate sobre la gestión de la dana ha vuelto este lunes al Congreso, pero la escena, pese al eco estatal de la comparecencia, ha tenido un inconfundible tono alicantino. No solo por el compareciente, Carlos Mazón, todavía presidente en funciones, sino por la notable presencia de diputados de la provincia, las intervenciones de Compromís, la tensión acumulada entre los bloques y los saludos finales que revelan dónde siguen estando las complicidades políticas del dirigente popular.

La sesión apenas acababa de empezar cuando el protagonismo provincial ha comenzado a dibujarse. Durante las primeras preguntas de Ione Belarra, mientras se abordaban los minutos de retraso en la alerta a la población, ha sido el diputado alicantino del PP César Sánchez el que ha roto el ritmo. La presidenta de la comisión ha tenido que interrumpirle varias veces.

“Le ruego silencio”, ha repetido la socialista Carmen Martínez, ante un César Sánchez visiblemente inquieto. No sería la última vez: antes de que acabara la mañana ya acumulaba varios avisos formales. El sello de la tensión estaba puesto.

Llamadas de Pradas

El turno de Àgueda Micó, muy vinculada a Alicante, ha reforzado el ángulo territorial. La diputada de Compromís, convertida en rostro habitual de las reivindicaciones alicantinas en Madrid, se ha centrado en dos cuestiones que han marcado el debate político en la Comunidad Valenciana: dónde estaba Mazón mientras la situación se agravaba en Valencia y por qué no respondió a las llamadas de la consellera Salomé Pradas.

La escena se ha tensado aún más cuando ha intervenido Gabriel Rufián. Las imágenes de las víctimas, mostradas en mitad de la sala, han crispado sobremanera a la diputada alicantina del PP Macarena Montesinos, cuyo gesto desencajado ha acabado en un nuevo aviso al orden. Ha llegado a acumular dos llamados de atención solo en ese tramo. La incomodidad de la madrina política de Mazón ha copado el aire de la sesión.

El otro representante valencianista, Alberto Ibáñez, ha traído a escena al conseller alicantino José Antonio Rovira, preguntando si realmente era lo más adecuado llamar al responsable de Educación cuando, ha dicho, “Neizan y sus padres se murieron cuando fueron a por él a la escuela”. Su alusión al uso del coche oficial para trasladarse el día de la dana a San Vicente del Raspeig ha abierto un flanco que Mazón ha defendido reivindicando a Rovira como “el conseller que ha traído la libertad educativa frente a la imposición ideológica dels Països Catalans”.

Cronología del 29-O

El duelo más áspero ha llegado con el socialista Alejandro Soler, exalcalde de Elche y exlíder provincial del PSOE. Desde la primera pregunta —“¿Puede dormir por las noches?”— ha quedado claro que aquello no iba a ser un trámite. Soler ha desplegado una batería de cuestiones muy vinculadas a la cronología de aquel 29-O: qué bebió Mazón, si estaba en condiciones para trabajar, si entró al aparcamiento para acompañar a Maribel Vilaplana, si se cambió de ropa o por qué no cogió las llamadas de Pradas. El intercambio ha derivado en acusaciones de “campaña machista” por parte de Mazón.

En el turno de intervención de Soler también han aparecido nombres del círculo alicantino del presidente en funciones, como los altos cargos del Consell Javier Sendra o José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras, a quienes ha señalado como parte del equipo que, según él, tenía la tarde despejada por aquella comida.

La última palabra entre los diputados ha correspondo a César Sánchez. No ha formulado ninguna pregunta sobre la gestión, sino que ha realizado un alegato contra los “bulos machistas” del PSOE y contra el Gobierno. Ha defendido a Mazón con un discurso alineado con Génova y ha asumido parte de la defensa política del presidente en funciones.

Uno de los capítulos más elocuentes ha llegado al final. Cuando Mazón ha abandonado la sala, el primer diputado en acercarse a darle la mano ha sido el alicantino de Vox David García. A su lado, el también representante de la formación ultra Ignacio Gil Lázaro le ha saludado igualmente con cordialidad. Mazón ha salido acompañado de los diputados alicantinos del PP César Sánchez, Joaquín Melgarejo, Julia Parra y Macarena Montesinos, además de su núcleo duro en el Consell, José Manuel Cuenca, Santiago Lumbreras y Paco González, volviendo a demostrar dónde está de verdad el ecosistema político que rodea a Mazón.