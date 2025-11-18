La jueza de Catarroja pide las comparecencias de Carlos Mazón en las Corts y el Congreso, a petición de l'Associació de víctimes de la dana 29 d'octubre

La titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga los 229 fallecimientos del 29 de octubre de 2024 ha dictado un auto, una providencia y una diligencia de ordenación en el que solicita requerir al Congreso de los Diputados y las Corts Valencianes las comparecencias del presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tal como le solicitaba la Associació de víctimes de la dana 29 octubre 2024, personadas recientemente en la causa de la dana como acusación particular, bajo la dirección letrada de la abogada Miriam Salmerón, según acaban de informar fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

La magistrada justifica la petición en que el auto del 16 de octubre de 2025 de la sección segunda de la Audiencia de València que dio vía libre a citar a la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana también "señalaba la pertinencia de las diligencias destinadas a esclarecer el proceso de deliberación y decisión que se siguió en la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia) en la tarde del 29 de octubre de 2024". Un auto que también señalaba que el presidente de la Generalitat "ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell, y que tiene atribuidas funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell".