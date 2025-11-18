Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preservativos con "Mazón dimissió" en la Universitat de València

El material de campaña se diseñó y preparó hace un mes con el citado lema pero con Mazón ya dimitido, se ha quedado desfasado

Folletos y preservativos con el lema de la dimisión de Mazón.

Folletos y preservativos con el lema de la dimisión de Mazón. / Levante-EMV

Levante-EMV

València

La asociación estudiantil Saó, vinculada a Joves Socialistes, está distribuyendo en la Universitat de València preservativos con el lema 'Mazón dimissió' como parte de su campaña en las elecciones para la renovación total del claustro de la Universitat que se celebrarán este jueves, día 20, cuando más de 56.000 miembros de la comunidad universitaria podrán votar a sus representantes. El material de campaña se diseñó y preparó hace un mes con el citado lema pero con Mazón ya dimitido, se ha quedado desfasado. Eso sí, Saó certifica que solo está 'caducado' el lema, no los profilácticos.

TEMAS

