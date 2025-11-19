Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
Denuncia en redes sociales el ataque a la empresa de su progenitora con insultos hacia él y tacha de "rata" a Pablo Iglesias
INFORMACIÓN
El agitador ultra Vito Quiles, de 25 años, ha denunciado este martes en Instagram que el negocio de su madre en Elche ha sido vandalizado con un grafiti dirigido hacia él en el que aparece un insulto directo. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, entre otros, se ha hecho eco de este ataque.
Quiles ha escrito: "Vandalizan el negocio familiar de mi madre en Elche (@baltarinishoes) después de que el exvicepresidente Pablo Iglesias lo señalara públicamente junto a mi familia. Actúan como una mafia peligrosa, como cuando ETA señalaba a sus objetivos y sus cachorros se encargaban de cumplir sus amenazas. Luego esta gentuza es la que nos llama “nazis” a los demás. No os tengo ningún miedo y no vais a conseguir amedrentarme, por muchas amenazas y violencia que ejerzáis. Iglesias, pagarás por lo que haces, rata".
La presencia del Quiles en varias universidades, entre ellas la UA, durante las últimas semanas para dar discursos se ha saldado con incidentes entre jóvenes estudiantes. Unos a favor de su presencia y otros en contra. En la institución académica alicantina, el incidente se saldó con cargas policiales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
- El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
- El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
- Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
- Un vecino de Paiporta vende bolsos afectados por la DANA en el mercado: 'Lo que más me ofende
- Francisco, ingresado de urgencia
- Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
- Muere Pedro Agramunt Font de Mora a los 73 años