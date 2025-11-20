Directo: El movimiento 'Quiero Corredor' se despide en València y recoge el agua como nueva reivindicación

El Movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebra hoy en València el octavo y último acto empresarial por el corredor mediterráneo, que acoge a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España. Será el último de los actos multitudinarios, aunque seguirán haciéndose chequeos semestrales, acciones territoriales y campañas de sensibilización.

Tras abanderar las reivindicación de lograr un eje de conexión ferroviara que conecte todo el arco mediterráneo, los empresarios que, desde 2016, se han reunido en estos eventos, tomarán otra bandera reivindicativa. En un territorio especialmente castigado por los efectos del cambio climático, después de la dana y con el sempiterno debate del agua de plena actualidad, centrarán sus esfuerzos en la reivindicación de una mejor gestión hídrica, que proporcione los recursos suficientes. Y que estos sean gestionados de la mejor manera posible.

'Quiero corredor' reivindica el ancho internacional de Algeciras a la Junquera En su intervención sobre el escenario, Vicente Boluda ha explicado que con este acto se pondrá fin a los encuentros empresariales de la iniciativa 'Quiero corredor', pero ha confirmado que el movimiento "seguirá hasta que exista la conexión" de alta velocidad, es decir, el ancho de vía internacional, desde Algeciras hasta la frontera con Francia. "Es un hecho que los sucesivos gobiernos de España han incumplido sus promesas -, ha añadido- y que el panorama empezó a despejarse cuando nos pusimos en marcha con esta iniciativa":

Críticas a las "políticas centralistas de Madrid" Josep Sánchez, presidente de Foment del Treball: "Es totalmente inadmisible que no haya posibilidad de hacer el recorrido València-Barcelona a través del ferrocarril o a través de la alta velocidad". "Queremos que de una vez por todas este corredor sea una realidad porque ya es importante desde la óptica de la vertebración económica española, de que podamos tener la periferia un corredor por tren -, ha proseguido en sus declaraciones a los medios antes del inicio del acto-. No es de recibo que las políticas centralistas de Madrid hayan evitado que el corredor, que tenía que haber sido una realidad en 2025, no lo sea"

Objetivos "cumplidos" para Boluda Este es el último de los actos multitudinarios en defensa del corredor mediterráneo, ha asegurado el presidente de AVE Vicente Boluda. “Hemos cumplido los objetivos con los que nació esta plataforma de Quiero Corredor, aunque va a seguir viva hasta que esté totalmente terminado”. Ha explicado que la reivindicación se inició al tener consciencia de la radicalidad del transporte en España: “Todo pasaba por Madrid y no comunicaba zonas muy importantes”, ha lamentado. Ha apostado por “la España circular”. “Creemos que es tan importante como la España radial, y vimos que no había ningún interés político”, ha añadido. Así nacieron estos actos.

La resignación valenciana El empresario Juan Roig ha asegurado también que no le sorprende la tardanza en hacer la infraestructura del Corredor Mediterráneo: “Estamos acostumbrados, para hacer el baipás estuvimos mucho tiempo”. Sobre el túnel pasante, ha reconocido que es “una infraestructura también muy importante”. Pero más importante ha considerado el corredor en sí. “El 50% de la riqueza de España se genera aquí”, ha añadido.

Segundo chequeo semestral Además, y como es habitual en estos encuentros, durante el acto, conducido por la periodista y directora de Relaciones Institucionales de Levante-EMV, Silvia Tomás, y el humorista Javier Sancho, se presentará el segundo chequeo semestral de las obras del corredor mediterráneo, que analizará el estado actual y los avances de la infraestructura. Los empresarios, además, insistirán en la necesidad de culminarla en los plazos comprometidos. El acto contará con la intervención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al que podrán dirigirse.

Roig: "Que llegue el corredor a los que somos del Mediterráneo" Juan Roig bromea: “Esperamos que cuando llegue la M-100, como llegó la M-30, M-40 y M-50; que a la vez que la M-100, ya nos llegue el Corredor Mediterráneo a los que somos del Mediterráneo”. “Estamos luchando por ello, reivindicando durante mucho tiempo y vamos a continuar -, ha añadido-. Esto no es el final. Lo que decimos es que la segunda y tercera ciudad de España no están unidas por nada”.

Fernando Roig, Diego Lorente, Gonzalo Gortázar y Vicente Boluda / / Esteba San Canuto

La plataforma "seguirá viva" Vicent Boluda ha asegurado que lo "más importante se ha conseguido", pero ha defendido que la plataforma "Quiero corredor" seguirá "viva hasta que esté todo conseguido". El acto de hoy, en principio, es el último de la iniciativa y, por eso, Boluda ha defendido que el empresariado valenciano seguirá vigilante para que se cumplan las promesas y anuncios dados.