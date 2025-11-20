Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo: El movimiento 'Quiero Corredor' se despide en València y recoge el agua como nueva reivindicación

La Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) celebra hoy en València el octavo y último acto empresarial por el corredor mediterráneo

Acto empresarial por el corredor mediterraneo, organizado por AVE en Barcelona, en una imagen de archivo.

Acto empresarial por el corredor mediterraneo, organizado por AVE en Barcelona, en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Movimiento #QuieroCorredor, impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebra hoy en València el octavo y último acto empresarial por el corredor mediterráneo, que acoge a más de 2.500 empresarios y representantes de la sociedad civil de toda España. Será el último de los actos multitudinarios, aunque seguirán haciéndose chequeos semestrales, acciones territoriales y campañas de sensibilización. 

Tras abanderar las reivindicación de lograr un eje de conexión ferroviara que conecte todo el arco mediterráneo, los empresarios que, desde 2016, se han reunido en estos eventos, tomarán otra bandera reivindicativa. En un territorio especialmente castigado por los efectos del cambio climático, después de la dana y con el sempiterno debate del agua de plena actualidad, centrarán sus esfuerzos en la reivindicación de una mejor gestión hídrica, que proporcione los recursos suficientes. Y que estos sean gestionados de la mejor manera posible.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents