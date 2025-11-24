Otro STOP de traca en el cruce de un pueblo valenciano

No es la primera vez que ocurre, pero es cierto que tampoco deja de causar sorpresa. Antes se vio en la céntrica calle de Pelayo de València, muy cerca de la estación de ferrocarril y también en una carretera de Ibiza. Alguien escribió la palabra "STOP", la indicativa de la señal de tráfico, con las letras trabucadas y, evidentemente, llamó la atención.

La misma sorpresa que a primera hora de la tarde de este lunes se ha encontrado un ciudadano de Oliva cuando circulaba con caminos que conducen a la playa. En uno de esos cruces, y debajo de una señal perfectamente visible donde se lee "STOP", correctamente escrito, figura la misma palabra, pintada en el suelo, pero con las letras cambiadas. "SPTO", se lee en el indicativo en lo que es un error que conviene corregir cuanto antes.

La señal, o más bien la inscripción, se encuentra en el camino dels Gorgs cruce con el camino de l'Aigua Blanca, una zona que, pese a ser invierno, es muy transitada. "A ver cuánto tarda el ayuntamiento en corregir el error", señala el atento conductor que ha detectado la llamativa inscripción y que se atribuye a la empresa contratada para renovar y repintar los indicativos de tráfico en el término.