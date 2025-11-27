“Ayudaré a Llorca en la medida de mis posibilidades”: Mazón se despide de su cargo y no aclara si dejará el acta de diputado

Carlos Mazón ya ha dejado de ser presidente de la Generalitat. Con la argumentación de “dar el máximo protagonismo” a su substituto, Juanfran Pérez Llorca, ha evitado las cámaras tanto como ha podido este jueves, durante el pleno de investidura del nuevo jefe del Consell.

De hecho, el ya expresidente no ha asistido al debate con tal de evitar protagonismo, según ha expresado por redes sociales. Hacia las 17:45, Mazón ha llegado al parlamento autonómico acompañado de su jefe de gabinete, entrando a través del acceso habitual para la prensa y no por la puerta principal.

Acabada la sesión e investido el candidato con los apoyos del PP y de Vox, Mazón ha abandonado el hemiciclo rodeado de cámaras y de micrófonos. “No merece la pena que hagáis mucho corrillo. Hoy es el día del presidente de la Generalitat. Es una responsabilidad muy importante”, ha afirmado, añadiendo su “apoyo en todo”. “El futuro de nuestra tierra está por encima de todo”, ha dicho. Tras afirmar que lo apoyará “en la medida de mis posibilidades”, se ha despedido para abandonar las Cortes.

Antes, ha respondido a la pregunta de si Juanfran Pérez Llorca será un buen presidente. “Extraordinario”, ha afirmado. Y sobre si renunciará al acta de diputado, hecho que daría vía libre al juzgado de instrucción número 3 de Catarroja para investigarlo por la gestión de la dana del 29 de octubre del año pasado, Mazón ha guardado silencio mientras se marchaba.

Un protagonista ausente

Pese a que Mazón ha querido adjudicar el protagonismo de la jornada al nuevo presidente, no ha podido evitar ser el principal reclamo mediático de este jueves. Su dimisión, la causa judicial que investiga la gestión de la dana que causó 229 muertos en la provincia de Valencia y sus cambios de versión respecto al día de los hechos le sitúan todavía en el centro de las miradas, pese a haber abandonado la presidencia de la Generalitat.

Esta mañana decenas de manifestantes se concentraban en la puerta de las Cortes esperando su llegada entre reproches por la gestión del día de las inundaciones. Por la tarde, cuando la sesión se había reanudado, algunos familiares de víctimas se sentaban junto a la entrada principal del parlamento autonómico, saludando a algunos de los invitados a la investidura. Uno de ellos era Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, a quien le han exigido "no olvidarse" de los afectados por las riadas.

Mompó ha llegado a las 17:30, una hora después del inicio de la respuesta de Llorca a los grupos parlamentarios y media hora antes de la votación. También accedían al hemiciclo con retraso otros invitados, como los diputados del PP en el Congreso César Sánchez y Julia Parra. Hacia esa hora, los escoltas del presidente vigilaban la entrada principal del hemiciclo, por la que finalmente Mazón no ha cruzado, ya que lo ha hecho por el acceso de acreditación para los periodistas, transportado en su coche oficial.

Este acceso secundario es el habitual que utilizaba el ya expresidente durante las últimas semanas, cuando era habitual la presencia de manifestantes en la entrada principal que le reprochaban su gestión durante el día de la dana. En su llegada