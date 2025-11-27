Las Corts celebrará la toma de posesión de Llorca el próximo martes

La jornada no ha acabado en las Corts con el cierre de la sesión plenaria en la que se ha investido a Juanfran Pérez Llorca como nuevo 'president' de la Generalitat. Inmediatamente después, la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó, ha recordado que la faena continuaba para los síndics de los cuatro grupos así como para los miembros de la Mesa con una reunión extraordinaria en la que fijar los siguientes pasos y este es la toma de posesión.

En este sentido, la junta de síndics ha aprobado celebrar el pleno en el que Llorca tomará posesión como nuevo 'president' el próximo martes 2 de diciembre. Había sobrevolado la posibilidad de que se llevara a cabo durante el fin de semana, ya que para su convocatoria lo único que es perentorio es que se haya publicado el nombramiento en el BOE. No obstante, como eso depende del Gobierno central, se ha decidido dar margen hasta el martes.

La junta de síndics ha decidido fijar el pleno en el que Llorca tome posesión oficialmente como nuevo máximo responsable de la Generalitat el próximo martes a las 12 del mediodía. Será un pleno sin ningún tipo de votación ni debate en el que el elegido 'president' prometa l'Estatut d'autonomia y realice un discurso que suele estar marcado por el carácter institucional más que por un contenido político.

Cuenta atrás

Este pleno de toma de posesión será el acto previo a que haga el tradicional paseíllo desde el Palau dels Borja y el Palau de la Generalitat, unos 500 metros donde el recién elegido 'president' suele estar acompañado de varios representantes de su partido. Por ejemplo, en el caso de Carlos Mazón en 2023, cuando además de por militantes y cargos intermedios del PPCV, estuvo escoltado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La toma de posesión será el primer acto solemne de Llorca antes de ponerse a trabajar como nuevo jefe del Consell. Inmediatamente después ya podrá nombrar nuevos consellers así como presidir un nuevo pleno en el que aprobar su hoja de ruta. Esto supone que tras una semana con la vista puesta en las Corts y el acuerdo con Vox, la próxima, con el inicio de diciembre, los ojos se pondrán en la actividad del nuevo gobierno que pueda encabezar Llorca.