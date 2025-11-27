Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Mazón, ausente en el discurso de investidura de Llorca, su probable sucesor

El todavía presidente en funciones ha dejado su escaño vacío y fuentes de su entorno afirman que acudirá a la votación

El escaño de Mazón, vacío.

El escaño de Mazón, vacío. / FERNANDO BUSTAMANTE

Manuel Lillo

Un protagonista ausente. El todavía presidente en funciones de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha acudido al debate de investidura celebrado este jueves desde las 11 de la mañana, cuando ha comenzado el discurso del candidato a sucederle, Juanfran Pérez Llorca.

Mazón no ha ocupado su escaño en las Cortes para escuchar las propuestas de su probable sustituto. Fuentes de su entorno afirman que tiene previsto asistir a la votación del candidato, prevista para la tarde.

Si eso es así, el todavía presidente en funciones se perderá, también, las intervenciones de los síndics de Jose Muñoz, del PSPV; Joan Baldoví, de Compromís; José María Llanos, de Vox; y Nando Pastor, del PP recientemente designado como portavoz parlamentario tras oficializarse la candidatura de Llorca, quien ocupaba este cargo, como aspirante a jefe del Consell.

Un ambiente hostil

Lo cierto es que Mazón, con su ausencia, ha evitado (de momento) una recepción hostil, tanto fuera como dentro del parlamento autonómico. En los exteriores de la cámara se han concentrado, una vez más, decenas de personas para reprochar la gestión del ejecutivo autonómico durante el día de la dana del año pasado, que causó 229 muertos en la provincia de Valencia. Entre los gritos se escuchaban mensajes de “asesinos”, y algunos manifestantes mostraban una imagen de Llorca con las manos manchadas de sangre, idéntica a la que hasta hace pocos días exhibían con el rostro de Mazón.

A su vez, los familiares de las víctimas de las inundaciones, que desde los días posteriores a las inundaciones se movilizaron para exigir su dimisión, han sido invitadas a seguir la sesión dentro del hemiciclo, donde previsiblemente el todavía presidente en funciones habría sido señalado con su presencia.

Pese a su ausencia en esta primera parte del debate, la sesión estará marcada por los reproches de la oposición contra su gestión y contra su Consell, también en funciones, a la espera de una posible remodelación si Llorca acaba siendo investido con los votos de PP y Vox.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. Grito de auxilio: Una familia de Valencia urge ayuda para afrontar un tratamiento contra el cáncer
  2. El centro comercial Bonaire pone fecha a su reapertura
  3. El TSJCV inadmite las querellas y denuncias presentadas contra el presidente de la Generalitat por la gestión de la dana
  4. Calendario laboral 2025 en la Comunitat Valenciana: todos los puentes y festivos
  5. Francisco, ingresado de urgencia
  6. Mazón acusa a Sánchez de 'desplante institucional' en su visita a València: 'No me ha invitado a la reunión
  7. PP y Vox pactan permitir instalaciones comerciales y de ocio en suelo no urbanizable
  8. El Centro Comercial Factory Bonaire sorprende con la fecha de su reapertura

Mazón, ausente en el discurso de investidura de Llorca, su probable sucesor

Mazón, ausente en el discurso de investidura de Llorca, su probable sucesor

Mazón seguirá en primera fila la investidura de Llorca mientras el PP decide su lugar para el resto de legislatura

Llorca afronta su investidura sin garantías de Vox y perseguido por la agenda de Mazón el 29-O

Llorca afronta su investidura sin garantías de Vox y perseguido por la agenda de Mazón el 29-O

El Ventorro entrega al juzgado la foto del reservado donde comieron Carlos Mazón y la periodista

El Ventorro entrega al juzgado la foto del reservado donde comieron Carlos Mazón y la periodista

El jefe de gabinete de Carlos Mazón admite que fue quien agendó la comida con Vilaplana y que él sí sabía donde estuvo la tarde del 29-O

El jefe de gabinete de Carlos Mazón admite que fue quien agendó la comida con Vilaplana y que él sí sabía donde estuvo la tarde del 29-O

Vox quiere escuchar "compromisos" de Pérez Llorca en inmigración e infraestructuras en su discurso de investidura

Vox quiere escuchar "compromisos" de Pérez Llorca en inmigración e infraestructuras en su discurso de investidura

El jefe de gabinete de Carlos Mazón llega a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo

El jefe de gabinete de Carlos Mazón llega a los juzgados de Catarroja para declarar como testigo

Vilaplana acompañó con su coche a Mazón hasta las proximidades del Palau

Tracking Pixel Contents